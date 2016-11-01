Іноземець намагався підкупити буковинських прикордонників

Вчора пізно увечері в пункті пропуску «Порубне» було затримано 27-річного громадянина Румунії, який намагався дати неправомірну вигоду прикордонникам Чернівецького загону. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, близько півночі на в’їзд в Україну прибув автомобіль марки «Опель Вектра» іноземної реєстрації, за кермом якої був громадянин Румунії.
Під час проходження прикордонного контролю було виявлено відсутність страхового полісу «Зелена карта» на транспортний засіб. Для виходу із ситуації чоловік пішов на крайність та запропонував інспектору прикордонної служби хабар в українській та іноземній валюті.
По даному факту було проінформовано співробітників Національної поліції, яким і буде давати пояснення затриманий чоловік.