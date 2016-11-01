Прем’єра пісні «Майданівцям» - до Дня Гідності та Свободи

Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад. Цього разу об`єднуються 6 громад. Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності. Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудетьсячитання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
Прем’єра пісні «Майданівцям» - до Дня Гідності та Свободи
Сьогодні, 11:55 / Коментарів: 0
Проект #ПісніВійни презентує наступний сингл – у виконанні воїна АТО Олександра Рожка і лідера гурту «Мандри» Фоми (Сергія Фоменка)
До третьої річниці початку Революції Гідності і Дня Гідності та Свободи у рамках соціально-мистецького проекту #ПісніВійни – чергова пісенна прем’єра – пісня «Майданівцям» у виконанні її автора, ветерана Афганістану, воїна АТО Олександра Рожка та лідера гурту «Мандри» Фоми (Сергія Фоменка). У 2017-му світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає близько 15-ти сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та виконаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами.
Автор пісні «Майданівцям», воїн Олександр Рожко (у вересні в рамках проекту уже було презентовано надзвичайно зворушливу пісню цього бійця «Не сумуй» - в дуеті з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею) присвячує її своїм побратимам - усім майданівцям, які розпочали боротьбу за Україну на Майдані 2004-го, продовжили під час Революції Гідності, а зараз відстоюють незалежність України в боях у зоні АТО. «Проект #ПісніВійни – це частина війни, - каже Олександр Рожко. - Наразі програємо росіянам інформаційну війну. А завдяки цьому проекту збільшується наш шанс давати гідний інформаційний опір ворогу, а крім того, заповнюємо прогалини у моральній підготовці нашого війська. До того ж, якщо нація щось відтворює у пісні - це вже її історія».
«Я одразу дав згоду на участь у цьому дуже потрібному та сильному проекті, - розповідає співак та композитор, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко (Фома). - Почувши «Майданівцям», сказав собі: «Це те, про що я хочу заспівати». Бо я – також майданівець, тому ця пісня близька мені, відчув її. Щасливий, що був на Майдані і дихав з вами, брати і сестри, майданівці, одним повітрям!».
До кінця 2016-го року у рамках соціально-мистецького проекту #ПісніВійни відбудеться ще дві пісенні прем’єри: до Дня Збройних Сил України - сингл «Щастя – коли ти не йдеш на війну» у дуеті десантниці Ірини Красоти та співачки Ірини Долі, а до Дня Святого Миколая – пісня «Молитва на Різдво» у виконанні її автора, нацгвардійця, барда Зиновія Медюха та відомого акапельного гурту – вокальної формації «Піккардійська Терція».