Для чернівецьких школярів провели уроки безпеки

В рамках проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності для школярів Чернівцекьких шкіл було проведено тематичні заняття.
Учнів Чернівецьких гімназії № 1 та № 2 працівники Управління ДСНС під час уроків безпеки навчили користуватися первинними засобами пожежогасіння, продемонструвавши принцип їх роботи.
Рятувальники розповіли дітям правила протипожежної безпеки та продемонстрували пізнавальні відеоролики. У ході бесід зі школярами у навчальних закладах фахівці Чернівецького міського відділу Управління розповіли дітям основні правила безпечної поведінки у різних надзвичайних ситуаціях.
Також рятувальники вели мову про вибухонебезпечні предмети, пояснили, яку загрозу становлять такі знахідки для життя людини і як діяти у разі виявлення підозрілих предметів.
Присутнім працівники Управління ДСНС вручили інформаційні листівки та плакати, які пізніше розмістили у куточках безпеки закладів - повідомляє Чернівецький міський відділ УДСНС.