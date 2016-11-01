У чернівецькому ліцеї дискутуватимуть про любов, смерть та красу

У середу, 23 листопада о 14:20 у ліцеї № 4
(актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?»
, яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
Участь у заході візьме перекладачка Юлія Пелепчук та вчителька цього ліцею Ірина Манжос. Під час презентації присутні дискутуватимуть про те, що таке любов, краса, смерть і Бог, читатимуть із книжки двома мовами, а також говоритимуть про толерантність, повагу та право людини бути інакшою. Вхід вільний.
«Що таке Смерть?» – третя книга популярної серії «Що таке?» («What is?»), адресована дітям, батькам і педагогам. Вона торкається природної дитячої цікавості до цієї складної теми. Наступні три книжки із цієї серії «Що таке Любов?», «Що таке Краса?» і «Що таке Бог?» побачать світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» вже на початку грудня.