Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Чернівецької ОДПІ від суб’єктів господарювання сфери торгівлі за січень - вересень 2016 року до бюджету столиці Буковини надійшло 209,0 млн. грн. податкових платежів, що на 68,6 млн. грн. або майже на третину більше, ніж минулого року.
Питома вага цієї галузі в загальних податкових надходженнях місцевої казни складає 34,7%.
Найбільшими платниками торгівельної галузі до бюджету Чернівців є: ТОВ «Тедіс Україна», ТЗОВ «Окко - Рітейл», ТОВ «Рома», ТОВ «Універсам», ТОВ «Фоззі – Фуд».
У топ-трійці податкових надходжень платників, які здійснюють торговельну діяльність, акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 95,3 млн. грн., податок на доходи фізичних осіб – 51,9 млн. грн. та єдиний податок – 20,2 млн. грн.