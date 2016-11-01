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Новини
11:43
21 листопада

Для чернівецьких школярів провели уроки безпеки

11:41
21 листопада

У чернівецькому ліцеї дискутуватимуть про любов, смерть та красу

11:25
21 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:25
21 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

11:24
21 листопада

Критерії визначення малих, середніх та великих платників

19:34
19 листопада

На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

17:22
19 листопада

Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

15:19
19 листопада

У Боянах водій помер за кермом через серцевий напад

14:05
19 листопада

За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

11:55
19 листопада

Ощадливі буковинці зможуть отримати субсидійні гроші на руки

17:04
18 листопада

Чи повинен батько сплачувати аліменти на дитину після її повнолітня

13:30
18 листопада

Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

12:27
18 листопада

Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

12:24
18 листопада

Від чернівецьких підприємств бюджет отримав 90,8 млн. грн. податку на прибуток

12:23
18 листопада

Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

12:21
18 листопада

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

12:11
18 листопада

Обсяги житла зросли у Чернівцях, натомість в рази зменшились у Заставнівському, Хотинському та Новоселицькому районах

12:07
18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
18 листопада

За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

11:51
18 листопада

У Новоселиці під час пожежі у багатоквартирному будинку евакуювали 20 людей

11:46
18 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:46
18 листопада

Підприємець – єдинник може відзвітувати «Довідково»

11:45
18 листопада

Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

11:35
18 листопада

21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

10:53
18 листопада

Чернівчан та гостей міста запрошують на виставку-ярмарок

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Колонка автора

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14.00
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
23 листопада о 14:20
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

Сьогодні, 11:25 / Коментарів: 0
За даними податкових звітів по пільгах за дев’ять місяців цього року 304 платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, отримали 329 пільг щодо сплати трьох видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на загальну суму 180,5 млн. грн. (податок на додану вартість, податок на прибуток та майно). Порівняно з відповідним періодом минулого року сума податкових пільг збільшилась на 40,6 млн. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

По фактичних сумах наданих пільг за три квартали 2016 року найбільшу питому вагу займають пільги по податку на додану вартість – 149,7 млн. грн. У порівнянні з попереднім роком сума пільг із цього податку збільшилась на 27,5 млн. грн.

Упродовж дев’яти місяців цього року чернівецькі платники використали на 27,1 млн. грн. податкових пільг з податку на майно (земельний податок) та 3,6 млн. грн. з податку на прибуток підприємств.

Підприємства, що отримали пільги упродовж цього року, сплатили до зведеного бюджету 295,8 млн. грн. податків, при цьому отримавши пільг на суму 180,5 млн. грн.

Сутність пільгового оподаткування закладено у нормах Податкового кодексу України, статтею 30 якого встановлено, що податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору або ж сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності особливостей, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.




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