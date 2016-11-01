Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:43
21 листопада

Для чернівецьких школярів провели уроки безпеки

11:41
21 листопада

У чернівецькому ліцеї дискутуватимуть про любов, смерть та красу

11:25
21 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:25
21 листопада

Цьогоріч на податкових пільгах чернівецький бізнес заощадив 180,5 млн. грн.

11:24
21 листопада

Критерії визначення малих, середніх та великих платників

19:34
19 листопада

На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

17:22
19 листопада

Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

15:19
19 листопада

У Боянах водій помер за кермом через серцевий напад

14:05
19 листопада

За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

11:55
19 листопада

Ощадливі буковинці зможуть отримати субсидійні гроші на руки

17:04
18 листопада

Чи повинен батько сплачувати аліменти на дитину після її повнолітня

13:30
18 листопада

Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

12:27
18 листопада

Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

12:24
18 листопада

Від чернівецьких підприємств бюджет отримав 90,8 млн. грн. податку на прибуток

12:23
18 листопада

Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

12:21
18 листопада

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

12:11
18 листопада

Обсяги житла зросли у Чернівцях, натомість в рази зменшились у Заставнівському, Хотинському та Новоселицькому районах

12:07
18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
18 листопада

За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

11:51
18 листопада

У Новоселиці під час пожежі у багатоквартирному будинку евакуювали 20 людей

11:46
18 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:46
18 листопада

Підприємець – єдинник може відзвітувати «Довідково»

11:45
18 листопада

Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

11:35
18 листопада

21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

10:53
18 листопада

Чернівчан та гостей міста запрошують на виставку-ярмарок

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Друцул з Кіцманя звільнила учасників АТО з роботиПравда і кривда. Нездорова атмосфера в чернівецькому оз ...Що таке «Шатун» і як його приборкати?Організатори "Шатуна" пропонують 1000 гривень за день ...В жовтні чернівчани отримали шокуючі платіжки за теплоЧерез безвідповідальність міської влади сотні чернівчан ...ЩО, ЗНОВУ?!Обшанський проти биків ЧинушаСлужба зайнятості пропонує безробітним тимчасову зайнят ...Чи надаються довідки про зарплату для перерахунку пенсі ...Він присвятив себе людям і Україні21 листопада о 12.00Чи повинен батько сплачувати аліменти на дитину після ї ...Небайдужі чернівчани вимагають розібратись з нарахуванн ...Не вмієш організувати, бери шуфлю в руки і сам прибирай ...
Що, Де, Коли
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14.00
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
23 листопада о 14:20
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудеться читання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

Критерії визначення малих, середніх та великих платників

Сьогодні, 11:24 / Коментарів: 0
Суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб'єктами мікропідприємництва є фізособи - підприємці та юрособи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро.

Суб'єктами малого підприємництва є фізособи - підприємці та юрособи - госпсуб'єкти будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро.

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.

Великим платником податків є юрособи, у яких обсяг доходів від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн грн або загальна сума сплачених до Держбюджету податків за такий самий період перевищує 12 млн грн.
При визначенні термінів перевірок враховуються наведені вище критерії.

Докладніше в листі ДФСУ від 08.11.2016 р. №24033/6/99-99-14-03-03-15.
СХОЖІ НОВИНИ:
На Буковині свій бізнес на єдиному податку здійснюють майже 26 тис. суб’єкт ...Платники єдиного податку поповнили бюджет Чернівців на 6 мільйонівСпрощенці поповнили місцеву казну на 68 мільйонів гривеньДФС Буковини: внесені зміни до спрощеної системи оподаткуванняСпрощенці на фіксованому податку віднесені до першої групи
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"