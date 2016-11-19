Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад. Цього разу об`єднуються 6 громад. Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності. Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
вул. Заньковецької, буд.6, офіс Чернівецької обласної організації РПЛ відбудеться прес-конференція депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка на тему: «Підсумки роботи депутатів Чернівецької обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка за рік».
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
у ліцеї № 4 (актовий зал, І поверх, вул. Небесної Сотні 18а) відбудетьсячитання і обговорення двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці».
Субота, 19.11.16: - "Драконівські" платіжки за теплопостачання надіслали чернівчанам. - 16 мільйонів євро коштуватиме модернізація системи теплопостачання у Чернівцях. - Водії автівок з іноземною реєстрацією перекрили трасу на Буковині. - На Калинівському ринку чоловік погрожував перехожим гранатою. - Чи зможе мати з доньками після бюрократичного пекла врешті зажити спокійно? - Хто платитиме за нові посади наглядачів та чи потрібна у ситі контролюючих органів ще одна дірка? - Навіщо на комунальних підприємствах Чернівців створили "інститут смотрящих"? - Чи протримались би на справжньому ринзі українські політики? - Як починався Євромайдан, хто будував барикади і йшов під бойові кулі з дерев’яними щитами?