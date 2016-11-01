Партія Саакашвілі офіційно стартувала по всій Україні

Колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі сьогодні, 19 листопада запустив новий політичний проект під назвою «Рух нових сил»«Сьогодні близько сотні представників ініціативних груп зі всієї України зібралися в нашому офісі. Хоча наша зустріч проходила під наглядом СБУ, у всіх присутніх було відчуття, що ми створюємо щось нове і дуже важливе, а старі політичні клани не зможуть нас зупинити. Ми дали старт роботі в кожному регіоні України. Спільно вирішили: ми - Рух нових сил », - написав Саакашвілі.Крім того, Саакашвілі заявив про старт набору «кадрового резерву» в «Рух нових сил». Як зазначив політик, він запрошує в свою команду представників усіх демократичних політичних сил.«Наша команда міцна і ми хочемо запросити всіх, хто готовий до командної роботи, наших активістів і союзників прийти 27 листопада о 13:00 до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу в Києві (Музейний провулок) на відкриту Раду. Ми запрошуємо представників усіх демократичних політичних сил приєднатися до нашої відкритої Раді. Ми починаємо кардинальна зміна влади в країні! », - Написав він.