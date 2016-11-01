Безсмертний побачив, як Порошенку «кують» другий термін

thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2016-11/1479657740_57_main.jpg[/thumb]Вибори хочуть провести так, щоб альтернативи чинному Президентові не булоВ Адміністрації президента зараз пишуть плани на другий термін Петра Порошенка.Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив екс-представник України в Трьохсторонній контактній групі по врегулюванню на Донбасі Роман Безсмертний.«Іншого варіанта вони (АП – ред.) й не розглядають. Тому зараз наробляються схеми, механізми, моделювання політичної ситуації… На сьогодні у Порошенка дуже широке поле для маневру. Модератори цих ідей моделюють таку політичну ситуацію, розстановку, щоб виборцю діватись було нікуди. Буде Садовий, Саакашвілі, Тимошенко, ще десяток людей, яким ми наріжемо по 5% електорального поля, а потім виведемо у другий тур Петра Олексійовича і того ж Ляшка. Ось так людей злякаємо – і вийде результат», - вважає політик.Він застерігає, що така спроба сформувати переляк може перетворитися на «реальний переляк», бо рівень незадоволення непрогнозований. Тобто до влади на цій хвилі може прийти опонент Порошенка, ким би він не був.«Україна йде тим самим шляхом, що й Польща, США, коли відновлюється традиціоналізм і консерватизм, і ляшки у цей тренд вписуються», - переконаний екс-переговірник у «мінській групі».У першій частині інтерв’ю з колишнім представником України в Трьохсторонній контактній групі по врегулюванню на Донбасі Романом Безсмертним «Главком» вів мову про геополітичні наслідки виборів у США та подальшу долю Мінських перемовин.