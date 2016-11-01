Третя світова війна почнеться з країн Балтії

На думку експерта, російськомовні, які живуть в Прибалтиці, скоро почнуть бунтувати.Третя світова війна може початися в прибалтійській державі – в Латвії. Про це пише Пол Міллер в матеріалі для Foreign Policy, передають Патріоти України.За його словами, він ще чотири роки тому передбачав, що Росія вторгнеться на територію України, а зараз президент РФ Путін провокує воєнізовану кризу в прибалтійських країнах. Також Міллер стверджує, що для обраного президента США Дональда Трампа країни Балтії стануть великою проблемою, однак мова йде не про явне вторгнення.«У Путіна є чітка мета і військово-політична стратегія. Але не всі реалісти це розуміють. Деякі стверджують, що він керується раціональними, оборонними цілями: розширення НАТО здається йому загрозою, і Росія реагує відповідно. Захід розширив свою сферу впливу за рахунок Росії, і тепер Росія мститься. Ось чому, за словами Джона Міршаймера, “криза в Україні – це вина Заходу», – стверджує автор статті.Міллер вважає, що Путін жодного разу не керувався тільки холодними розрахунками – за допомогою маріонеток він спровокує кризу в країнах Балтії, і це станеться вже в найближчі кілька років. На думку автора статті, російськомовні, які живуть в Прибалтиці, скоро почнуть бунтувати.