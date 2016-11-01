На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

Пансіонат для людей похилого віку буде створено у Клішківцях Хотинського району на базі місцевої лікарської амбулаторії.
- Чернівецька обласна рада буде й надалі підтримувати ініціативи новостворених об’єднаних територіальних громад, спрямовані на розвиток їх територій та покращення рівня життя людей. Однією з таких ініціатив є створення геріатричного пансіонату на базі місцевої лікарської амбулаторії. Депутатський корпус також не залишиться осторонь вирішення проблеми відновлення доріг місцевого значення, яка нині постала досить гостро, – сказав голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян
Зазначимо, геріатрія - це галузь медицини, яка займається вивченням, профілактикою та лікуванням хвороб старечого віку.
Джерело: Погляд