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Новини
19:34
19 листопада

На Хотинщині планують створити геріатричний пансіонат

17:22
19 листопада

Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

15:19
19 листопада

У Боянах водій помер за кермом через серцевий напад

14:05
19 листопада

За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

11:55
19 листопада

Ощадливі буковинці зможуть отримати субсидійні гроші на руки

17:04
18 листопада

Чи повинен батько сплачувати аліменти на дитину після її повнолітня

13:30
18 листопада

Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

12:27
18 листопада

Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

12:24
18 листопада

Від чернівецьких підприємств бюджет отримав 90,8 млн. грн. податку на прибуток

12:23
18 листопада

Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

12:21
18 листопада

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

12:11
18 листопада

Обсяги житла зросли у Чернівцях, натомість в рази зменшились у Заставнівському, Хотинському та Новоселицькому районах

12:07
18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
18 листопада

За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

11:51
18 листопада

У Новоселиці під час пожежі у багатоквартирному будинку евакуювали 20 людей

11:46
18 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:46
18 листопада

Підприємець – єдинник може відзвітувати «Довідково»

11:45
18 листопада

Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

11:35
18 листопада

21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

10:53
18 листопада

Чернівчан та гостей міста запрошують на виставку-ярмарок

10:32
18 листопада

Мешканець Тернопільщини намагався незаконно вивезти з України ніж

10:29
18 листопада

Голова крайового парламенту Буковини відвідав Клішковецьку ОТГ

13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
20 листопада
20 листопада
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Від початку року на Буковині зникло більше трьох сотень людей

Вчора, 17:22 / Коментарів: 0
Фактично щомісяця у різних районах як міста, так і області на стовпах, парканах чи у під`їздах з`являються повідомлення про зниклих безвісти людей. Одні, особливо юнацького віку, нагулявшись, самі повертаються, інших же доводиться шукати місяцями.

Власне, у Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області повідомили, що за 10 місяців 2016 року до органів внутрішніх справ у Чернівецькій області надійшло 318 заяв та повідомлень про безвісти зниклих громадян. З цієї кількості осіб розшукали 309, а стосовно решти 9 завели оперативно-розшукові справи та нині проводять розшукові заходи, спрямовані на встановлення їхнього місцезнаходження.

Крім цього, також розшукали 11 безвісти зниклих осіб, які зникли минулими роками.

Станом на 11 листопада цього року в розшуку по Чернівецькій області перебувають 129 безвісти зниклих осіб. З них 55 людей визнано судами безвісти відсутніми або померлими та 16 психічнохворими.

Переважна кількість зниклих громадян – на території Чернівців, адже, як кажуть у поліції, це найбільш густонаселена місцевість.

Та чернівчани не вірять такій статистиці. Ось буковинка Євгенія Іванівна Дудчак з середини жовтня не може знайти свою сестру, котра мешкає у Чернівцях, – Ніну Іванівну Дудчак.

- Сестра 1960 року народження, проживає поблизу «МЕТРО» з чоловіком. 17 жовтня вона поїхала до доньки, котра проживає навпроти Пивзаводу (на вулиці Гагаріна), каже Є. Дудчак. – Ввечері поверталася уже назад, при собі мала сумку. Вийшла з автобуса, пішла, але додому так і не дійшла – зникла за сто метрів від «МЕТРО».

Наступного дня, бідкається жінка, знайшли вдома її паспорт, хоча зникла завжди його носила біля себе.

- Ми подивилися записи камер відеоспостереження. Вона йшла дорогою з сумкою, але додому не дійшла. А через тиждень з`явилася за торговим центром сумка. Там були навіть гроші, які її дала жінка, у котрої та працювала – 420 гривень. І ми не можемо зрозуміти, як вона там з`явилася. До того ж йшли дощі, а сумка була сухою, - зазначає жінка. – Уже понад три тижні її нема. Ми з сестрою ходили біля Пруту дивилися, і нічого немає. У неї залишилися дві дочки. Вони живуть у Чернівцях. Чоловік паралізований вдома, плаче. Сестра недавно розписалася з ним. Хоча його сестра навіть не знала про це. А коли довідалася, зчинила скандал.

Жінка з родичами звернулася до поліції, втім, минув місяць, а немає жодної вістки. Обдзвонили всі лікарні, морги – ніде нічого не знають. Навіть до екстрасенсів зверталися. Вони кажуть, що жінка померла. Однак тіло ніде не можуть знайти.

- Ніби на небеса злетіла, - плачучи каже Є. Дудчак.

Власне, родичі зниклої все-таки сподіваються, що жінку знайдуть та просять, аби всі, хто вийшов на зв`язок з Ніною Дудчак, дали про це знати.

Яна МАРІЯНЧУК

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Як у світі шукають зниклих безвісти

Щорічно у різних країнах світу безвісти зникають сотні тисяч людей, а правоохоронні органи реєструють енну кількість заяв громадян про зникнення родичів і близьких. Цікаво, що у різних країнах шукають людей по-різному.

Наприклад, в Японії пошуком зниклих безвісти займається поліція. 2012 року там зареєстрували 81 тисячу заяв. Та крім поліції, цим займаються і детективні агентства. Існує навіть неурядова організація – «Японська асоціація допомоги пошуку зниклих безвісти», на сайті якої розміщено список тих, кого шукають родичі і друзі, з короткою інформацією про зниклих і фотографіями. У критичних випадках до пошуку зниклих людей долучаються і ЗМІ.

А ось у США зникнення людей називаються «тихою епідемією». Там статистику зниклих безвісти ведуть від 1975 року. 2006 року було створено національну пошукову електронну систему NAMUS, яка містить файли про всіх зниклих – вони перебувають у відкритому доступі. Користувач може сам шукати через систему зниклу людину за цілою низкою ознак - за зростом, кольором шкіри, статтю, віком, татуюваннями.

У США безліч неурядових організацій разом із ФБР займаються пошуковими розслідуваннями. Відомий, наприклад, Фонд Поллі Клаас, названий у пам'ять 12-річної дівчинки, викраденої із власної спальні 1993 року в Каліфорнії. За 20 років він допоміг розшукати понад вісім тисяч дітей, що значилися зниклими безвісти.

Поліція США, до речі, розпочинає пошуки у перший же день зникнення.

А у Мексиці створили спеціальний орган, який займається роботою з пошуку зниклих безвісти людей. Крім того, влада залучає до роботи родичів зниклих, тому що найчастіше вони у своїх власних розслідуваннях отримують набагато більше результатів, ніж урядові організації.

В Ізраїлі пошуками цивільних осіб, зниклих безвісти, займається поліція.
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