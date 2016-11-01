Саакашвілі заявив про створення нової партії

Екс-глава Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі оголосив про створення політичного руху "Рух нових сил".
"Адже саме слово "рух" відображає все, що ми робимо, воно - символ змін, символ перемоги", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.
Політик також анонсував проведення "відкритої Ради" в Києві 27 листопада.
"Ми хочемо запросити всіх, хто готовий до командної роботи, наших активістів і союзників прийти 27 листопада о 13:00 до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу в Києві на відкриту Раду. Ми запрошуємо представників усіх демократичних політичних сил", - додав Саакашвілі.
Джерело: Кореспондент