За фактом перекриття траси «Чернівці – Порубне» розпочато кримінальне провадження

18 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією влаштували акцію протесту на кільці в селі Коровія Глибоцького району Чернівецької області та перекрили рух транспорту в напрямку до КПП «Порубне» та м. Чернівці, що призвело до порушення роботи транспорту.
Сторожинецька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом групового порушення громадського порядку, що призвело до суттєвого порушення роботи транспорту
Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 293 КК України (групове порушення громадського порядку). Досудове розслідування проводитиме Глибоцьке відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області за процесуального керівництва Сторожинецької місцевої прокуратури. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Чернівецької області.
Джерело: Чернівецький промінь