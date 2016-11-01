У ГПУ назвали дату можливого допиту Януковича

Допит Віктора Януковича можуть провести 25 листопада. Екс-президента допитають у режимі відеоконференції як свідка у "справі Майдану". Про це 19 листопада в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.
Він нагадав, що запит з української сторони про допит Януковича прямував в РФ судом.
"Наскільки мені відомо, з РФ прийшло підтвердження, що все-таки повинен бути цей допит - саме 25 листопада... Подивимося", - зазначив Горбатюк.
Джерело: Кореспондент