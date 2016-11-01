Ощадливі буковинці зможуть отримати субсидійні гроші на руки

До кінця нинішнього опалювального сезону планується запровадження монетизації субсидій
Українці, котрі отримують субсидії на оплату комунальних послуг, уже скоро замість віртуальних грошей зможуть отримати реальні. Все це за умови, якщо вони економитимуть газ чи інші енергоресурси. Йдеться про монетизацію субсидій, що планують втілити у життя уже до кінця нинішнього опалювального сезону.
Віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що монетизація зекономлених субсидій - варіант заохотити людей економити і за підсумками опалювального сезону отримувати фінансовий ресурс, щоб потім вкласти його в енергозбереження і наступного сезону зекономити ще більше коштів.
Власне, на що витрачати отримані кошти - справа кожного особисто. В. о. директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА Юрій Півень каже, що поки конкретних розробок міністерства у Чернівцях немає, але суть монетизації в тому, що гроші видаватимуть кожному на руки.
- Якщо людина зекономила, то ці кошти, згідно із монетизацією, мають видавати, - зазначає Ю. Півень. – І тоді людина сама думатиме, чи опалювати будинок, чи економити і не палити, а гроші збирати та витратити на щось інше. Це розумна річ – людині платять, а вона на свій розсуд використовує гроші. Якщо це вдасться, люди зекономлять газ. Хоча вони і зараз економлять. Власне, у світі немає такого розуміння субсидій, як у нас – всюди їх видають грошима.
Нині є дві моделі монетизації. Перша – субсидіювання на рівні теплопостачальних компаній.
Керівник офісу реформ при Міністерстві фінансів України Яна Бугрімова зазначає, йдеться про те, аби виплачувати субсидії ТКЕ, але грішми, а не системою взаємозаліків, які діють сьогодні.
Друга модель – монетизація на рівні господарств. Згідно з нею, субсидію у грошовому еквіваленті отримають безпосередньо люди.
В одному варіанті, споживачі отримуватимуть у грошовому еквіваленті залишок, у другому – одразу усю субсидію, з якої певні кошти витрачатимуть на комунальні послуги.
За словами Я. Бугрімової, велика ймовірність того, що монетизацію реалізують поступово – спочатку на рівні ТКЕ, потім – на рівні господарств.
Цьому передуватиме і низка інших заходів. Зокрема, моніторинг за фактичним споживанням газу населенням, щоб встановити адекватні норми.
Можна припустити, що, зважаючи на це, норми газу знову «вріжуть», адже минулого опалювального сезону люди зекономили чималі суми. Зрозуміло, що з введенням монетизації коштів на ці зекономлені тисячі не вистачить.
Відсіють тих, кому субсидії не потрібні
Планують запровадити більш чіткі критерії для призначення субсидії та відсіювання тих, кому субсидії не потрібні. Власне, цим уже давно займаються соціальні працівники.
Наприклад, у Садгірському районі, каже начальник управління соціального захисту населення Садгірського району департаменту праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради Валентина Федорова, практично кожна третя справа проходить через комісію. Тому за кожною такою справою соціальні працівники проводять акт обстеження.
- Як це відбувається – працівники приходять до людини, перевіряють, чи вона там дійсно проживає, запитують сусідів – ті підписуються, - зазначає В. Федорова. – Акт обстеження проводять перед призначенням субсидії. У законодавстві прописано, що субсидію можна припинити, якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули чи могли вплинути на право призначення субсидії та її розмір. Це, наприклад, коли хтось із сусідів передзвонив і поскаржився на когось. Ми йдемо до тієї людини на перевірку. І, скажімо, їй призначали субсидію, а у неї на подвір`ї – величезне будівництво. Тобто людина теоретично могла здійснити покупку на суму більше 50 тисяч гривень. А субсидію не призначають, коли на час звернення людина здійснила покупку на цю суму. Але довести, що вона придбала матеріали на момент звернення, фактично неможливо. Тому у нас ще таких випадків не було.
Практично всі випадки перевірок були через те, що у домогосподарстві не проживав хтось із складу сім`ї.
Джерело: Погляд