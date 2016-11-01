Німці показали, за якої температури сплять багаті європейці

Німецький виробник термостатів опублікував інфографіку, в якій розповів про результати своєї діяльності. Втім, нас у цій інфографіці цікавить одна конкретна карта: яку температуру встановлюють на ніч користувачі термостатів в своїй квартирі в кожній країні.Температура в європейських будинках взимку, - про це йдеться на сайті ua-energy.Чим багатша країна, тим холодніше в квартирі.Щоб зрозуміти, чи залежить економія на опаленні від багатства країни, ми нанесли ці цифри на графік. І зробили висновок: так, залежить. Чим багатша держава, тим більше його мешканці економлять на опаленні. Або навпаки: чим більше жителі економлять на опаленні, тим багатша держава. Про коректність формулювання можна сперечатися, але зрозуміло, що зі збільшенням ВВП на душу населення знижується температура в квартирі. У цього правила є кілька винятків, скажімо, данці і швейцарці люблять тепліше, але в цілому закономірність видно чітко.У чому причина? Суспільство стає багатим лише тоді, коли починає усвідомлювати свою відповідальність: за вибори, за політиків, за економіку, за екологію, за природні ресурси. І тоді, коли кожен приймає рішення, що тепер буде робити все, щоб йому жилося краще.