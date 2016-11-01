Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя.-Бельгійський бургомістр "прорубав" вікно в Україну - Європейський Парламент сам, без рекомендацій офіційного Києва назве речі своїми іменамиВчора вечір, пізній вечір і ніч видалися напрочуд чудовими. Бургомістр старовинного фламандського міста Мехелен (Mechelen) Барт Сомерс відзначав 15 років свого намісництва у цьому чарівному, казковому місті.Серед гостей вчорашньої вечірки був не лише автор цих рядків, але і прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель. Він смішив фламандців своєю французькою вимовою і різними іншими приколами.Був серед гостей і колишній прем'єр Бельгії, нині голова фракції лібералів у Європарламенті Гі Ферхофстат. Ото ми з ним мали кілька годин палкої дискусії...! Гі Ферхофстад, який першим відкрив намет ЄП під час Майдану, реально обурювався: чому влада України не називає офіційно події в Криму і на Донбасі російською агресією?А потім стало все зрозуміло - Європейський Парламент сам без рекомендацій офіційного Києва назве речі своїми іменами.