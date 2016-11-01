Росія спільно з "ЛДНР" має намір здійснити захоплення Маріуполя - посол США при ОБСЄ Беер

Посол Сполучених Штатів Америки при Організації з безпеки і співпраці в Європі Деніел Беєр заявив про те, що терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" готуються до наступу на Маріуполь і закликав Росію одуматися, поки ще не пізно.
Про це повідомляє УНІАН.
Беєр стверджує, що в ОБСЄ серйозно стурбовані можливою спробою російсько-терористичних військ захопити Маріуполь, а 14 листопада СММ ОБСЄ не змогла отримати доступ до двом районам, які розташовані на північний схід від Маріуполя.
Слідчо-моніторингова місія звернула увагу на цей факт, і передбачає, що терористи на чолі з Російською Федерацією готові напасти на Маріуполь.
Крім того, посол згадав про те, що з РСЗВ російсько-терористичні війська два тижні тому обстріляли два передмістя Маріуполя.
Беєр підкреслив, що РФ і терористи не повинні перешкоджати роботі СММ ОБСЄ і негайно відвести зброю з районів, які знаходяться поблизу Маріуполя.
Раніше ми повідомляли, що в ОБСЄ шоковані порушенням перемир'я з боку РФ.