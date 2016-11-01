Спецборт Медведчука

Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад. Цього разу об`єднуються 6 громад. Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності. Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено. Кому дуже потрібно – обирає рейси з пересадками. Приватні літаки по дорозі із Москви до Києва та назад так само повинні робити зупинку на території інших країн, зазвичай у Білорусі. Але наш журналіст Михайло Ткач виявив та зафіксував, що один борт, в обхід заборон, регулярно літає між Москвою та Києвом напряму. Без жодних зупинок ані в Білорусі, ані деінде. Це – літак Віктора Медведчука. Чому і українська, і російська влада синхронно робить для нього виняток із загальних правил? Дивіться у нашому розслідуванні.