«Батьківщина» відповіла Ляшку, назвавши його «общипаним пєтухом»

Народний депутат фракції «Батьківщина» Вадим Івченко назвав лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка «общипаним пєтухом». Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради України 17 листопада, передає кореспондент АСН.
«Коментувати політичних клоунів я не буду. Коментувати тих людей, які були в «Батьківщині», яких виростила Юлія Тимошенко. Якщо Ляшко говорить такі речі про Тимошенко, то він просто общипаний пєтух! Хай він це говорить в обличчя Тимошенко, а не займається пустословством!» - сказав він.
Івченко наголосив, що Президент не має права позбавити Тимошенко українського громадянства.
«За останніми соціологічними даними, у Тимошенко 30% підтримки людей. Всі сьогодні нападають на Тимошенко, бо її бояться. Бо вона прийде і наведе порядок. А цьому клоуну так і передайте: він общипаний пєтух! Нехай з хлопцями розмовляє, а не нападає на Тимошенко. Він тому не голосував за закон про заборону насильства у сім'ї. Бо там украли гомосексуалістів! А ми розуміємо, що гомосексуалісти - це не сім'я в Україні. Він відверто показує свою прихильність до цих людей та своєю політикою показує, хто він насправді», - заявив політик.
Нагадаємо, що перед ранковим засіданням Верховної Ради України 17 листопада голова «Радикальної партії» Олег Ляшко назвав голову «Батьківщини» Юлію Тимошенко «драною лисицею» і запропонував відібрати у Президента право роздавати українське громадянство. Анна Стешенко, АСН