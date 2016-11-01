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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
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Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Друцул з Кіцманя звільнила учасників АТО з роботи

Сьогодні, 18:04 / Коментарів: 3
Допоки хлопці на Донбасі захищали маєтки та добро голови Кіцманської РДА Друцула, його дружина звільнила їх з роботи.

Друцул з Кіцманя звільнила учасників АТО з роботи


Це було в Ошихлібах. Сімнадцять воїнів, котрі працювали на Друцулів в Ощихлібах та інших селах району і місті, пішли воювати в АТО. Замість того аби їм подякувати, нагородити за героїзм, відвагу дружина голови РДА, економлячи кошти для себе і своєї «сім’ї» звільнила їх з роботи на період, коли хлопці були в АТО. Окрім того, що вона порушила закон (бо не можна звільняти учасників АТО з роботи на той період, коли вони перебувають в зоні бойових дій) були порушені й морально-етичні принципи.

У районі всі знають, що Друцули не є бідними сараками. Вони зуміли придбати собі землі, техніку колишнього колгоспу, забрати ставки з рибою і експлуатувати людей, котрі тяжко працюють за копійки на цих панів.

Спочатку Друцули добре жили при комуністах, потім при демократах, потім при Ющенку, потім при Януковичу і тому не бідують.
А 17 хлопців з села Ошихліби та інших населених пунктів Уіцманського району на Сході відбивали атаки російських фашистів, не пустили їх до Кіцманя і в Ошихліби. Там зберегли Друцулам їхнє багатство.
Якби москалі нас завоювали, то перших би грабували таких як Друцул, а не бідаків-селян. Тож відвоювавши, хлопці повернувшись додому, дізнались, що за той час поки вони проливали кров на Донбасі дружина Друцула звільнила їх з роботи.

За законом цього вона не мала права робити. Але Друцули вже давно живуть не за законами людськими і Божими. Тому й мають окремі проблеми. Але зараз мова не про те. А про АТОвців, яких обманули Друцули.

Хлопці не повірили, що з ними так могли вчинити. Тому звернулись до Друцула і його дружини за зарплатою. Ті їх довго водили за ніс. І, насамкінець, пообіцяли кожному по 3 тисячі гривень. Але обіцянку не виконали. Терпець урвався першим у Василя Піцули. Він подав Друцулів до суду. І суд виграв. Тепер Друцули заплатять Василю Піцулі 14 тисяч гривень та 500 гривень судових витрат. Таке рішення прийняв Кіцманський районний суд.

Зараз ще 16 атовців підготували заяви до пані Друцулової аби вона виплатила їм зарплати за кожен місяць, який її колишні працівники провели у зоні АТО.

І вона їм таки виплатить.
Та на цьому Друцулу не уникнути іншої відповідальності. Місцеві активісти зараз звертаються до Президента України Петра Порошенка з вимогою зняти з посади голови РДА Друцула за зневагу до захисників України та обман кіцманських людей.

Справедливість переможе!
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А пожежну безпеку в цих панів давно перевіряли?
Сьогодні, 19:32 - сусід з написав(ла): в матеріалі
Та які вони Пани????Звичайні люди, як люди, ніякі не пани. Це все перебільшено стосовно сімї Друцула. Лиш так, би було б шо писати і обговорювати......
Сьогодні, 20:23 - Кіцманчанин з написав(ла): в матеріалі
Зрозуміло, звідки вітер дує....... Це Пан Лупул і Пан Рудько!!!!! Панове,Вам захотілось на державну службу повернутись????Надоїло бути безробітніми????!!!!!!!
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