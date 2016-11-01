Друцул з Кіцманя звільнила учасників АТО з роботи

Допоки хлопці на Донбасі захищали маєтки та добро голови Кіцманської РДА Друцула, його дружина звільнила їх з роботи.Це було в Ошихлібах. Сімнадцять воїнів, котрі працювали на Друцулів в Ощихлібах та інших селах району і місті, пішли воювати в АТО. Замість того аби їм подякувати, нагородити за героїзм, відвагу дружина голови РДА, економлячи кошти для себе і своєї «сім’ї» звільнила їх з роботи на період, коли хлопці були в АТО. Окрім того, що вона порушила закон (бо не можна звільняти учасників АТО з роботи на той період, коли вони перебувають в зоні бойових дій) були порушені й морально-етичні принципи.У районі всі знають, що Друцули не є бідними сараками. Вони зуміли придбати собі землі, техніку колишнього колгоспу, забрати ставки з рибою і експлуатувати людей, котрі тяжко працюють за копійки на цих панів.Спочатку Друцули добре жили при комуністах, потім при демократах, потім при Ющенку, потім при Януковичу і тому не бідують.А 17 хлопців з села Ошихліби та інших населених пунктів Уіцманського району на Сході відбивали атаки російських фашистів, не пустили їх до Кіцманя і в Ошихліби. Там зберегли Друцулам їхнє багатство.Якби москалі нас завоювали, то перших би грабували таких як Друцул, а не бідаків-селян. Тож відвоювавши, хлопці повернувшись додому, дізнались, що за той час поки вони проливали кров на Донбасі дружина Друцула звільнила їх з роботи.За законом цього вона не мала права робити. Але Друцули вже давно живуть не за законами людськими і Божими. Тому й мають окремі проблеми. Але зараз мова не про те. А про АТОвців, яких обманули Друцули.Хлопці не повірили, що з ними так могли вчинити. Тому звернулись до Друцула і його дружини за зарплатою. Ті їх довго водили за ніс. І, насамкінець, пообіцяли кожному по 3 тисячі гривень. Але обіцянку не виконали. Терпець урвався першим у Василя Піцули. Він подав Друцулів до суду. І суд виграв. Тепер Друцули заплатять Василю Піцулі 14 тисяч гривень та 500 гривень судових витрат. Таке рішення прийняв Кіцманський районний суд.Зараз ще 16 атовців підготували заяви до пані Друцулової аби вона виплатила їм зарплати за кожен місяць, який її колишні працівники провели у зоні АТО.І вона їм таки виплатить.Та на цьому Друцулу не уникнути іншої відповідальності. Місцеві активісти зараз звертаються до Президента України Петра Порошенка з вимогою зняти з посади голови РДА Друцула за зневагу до захисників України та обман кіцманських людей.Справедливість переможе!