Чи повинен батько сплачувати аліменти на дитину після її повнолітня

Згадана Вами ситуація доволі поширена і детально прописана в нашому законодавстві. Сімейний кодекс покладає на батьків, які мають таку можливість, обов’язок утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання, до досягнення ними 23 років.



Аліменти на утримання повнолітньої дитини виплачуватись як у добровільному порядку, так і за рішенням суду.



У разі добровільної згоди батька підтримувати доньку, ви можете укласти договір про сплату аліментів на дитину. У документі мають бути прописані розмір аліментів та строки їх виплати. Розмір аліментів у такому випадку сторони визначають самостійно. Однак, за жодних обставин він не може бути меншим ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму. У разі внесення до договору конкретної суми, законодавство вимагає включати до договору умови індексації виплат.



Договір має бути укладений письмово та підлягає нотаріальному посвідченню.



У разі невиконання обов'язку за договором, стягнення аліментів здійснюється не за судовим рішенням, а на підставі виконавчого напису нотаріуса органом державної виконавчої служби.



Так само, Сімейний кодекс гарантує право на звернення до суду. Зробити це може як той з батьків, з ким проживає дитина, так і безпосередньо дочка чи син.



Заява подається до суду першої інстанції за місцем реєстрації або проживання відповідача чи позивача. При цьому, законом передбачено звільнення від сплати судового збору під час розгляду таких справ.



Аліменти присуджуються рішенням суду від дня пред'явлення позову.



Також суд може прийняти рішення про необхідність сплати аліментів за час, що минув до подачі позову. Але для цього має бути виконано кілька умов: позивач надасть докази того, що він вживав заходів для одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати через ухилення останнього від їх сплати.



Суд визначає розмір аліментів у вигляді чітко встановленої суми, або у вигляді частки від заробітку платника аліментів. При цьому, суддя має врахувати стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина та інші важливі обставини.



Розмір аліментів як у разі рішення суду, так і при наявності договору між батьками може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду в разі зміни обставин передбачених статтею 192 Сімейного кодексу.



У разі припинення навчання, право на аліменти припиняється.



Більш детальні роз’яснення та адвокатську допомогу під час супроводження справи можна отримати в одному з наших центрів чи бюро правової допомоги. Дізнатися, де розташований найближчий пункт допомоги можна на сайті Мін’юсту або за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.



МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ: