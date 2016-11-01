"Пацан сказав - пацан передумав": Трамп не поїде до Путіна

Новообраний президент США Дональд Трамп відмовився виконувати одну зі своїх передвиборних обіцянок. Як повідомляють ЗМІ, що посилаються на неназваного високопоставленого чиновника в Республіканській партії, Трамп вирішив не відвідувати Росію до інавгурації, хоча під час боротьби за Білий дім заявляв протилежне, передають Патріоти України з посиланням на Русского еврея.
Дональд Трамп. Фото: REUTERS.
"Після деяких нарад усередині команди було прийнято рішення почекати з візитом. Він буде готуватися вже після вступу на посаду президента Трампа", - заявило джерело в бесіді з газетою.
Тим часом, ще в жовтні видання Politico наводило наступні слова мільярдера: "Якщо я виграю 8 листопада, думаю, що міг би зустрітися з Путіним і зустрітися з Росією до початку роботи моєї адміністрації", - говорив він.
Високопоставлений співрозмовник заперечує наявність будь-яких змістовних контактів між Кремлем і новим американським лідером в даний час, в тому числі в зв'язку з ситуацією в Сирії, де Росія відновила атаки на повстанців, діючи на боці режиму Башара Асада.
"Ні Дональд Трамп, ні його команда не знали про відновлення військової операції російських збройних сил в Сирії. На даному етапі ніяких серйозних контактів між Москвою і командою Трампа немає ", - уточнив він.