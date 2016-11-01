На зимові свята Укрзалізниця вже призначила додаткові поїзди

Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди на новорічні свята
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На зимові свята Укрзалізниця вже призначила чотири додаткові поїзди на 12 рейсів у західному та одеському напрямках, а також збільшила періодичність курсування п'яти цілорічних поїздів. Про це повідомила прес-служба компанії.
Так, у період з 24 по 31 грудня 2016 року
наразі призначені такі додаткові поїзди:
1. № 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня.
2. № 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня.
3. № 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня.
4. № 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси – 30 грудня.
Крім того, збільшується періодичність курсування п'яти популярних цілорічних поїздів, а саме:
1. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, зворотно з Одеси – 25, 27, 29 та 31 грудня.
2. № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, відправлення з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня та 1 січня.3. № 136 Одеса – Чернівці, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, із Чернівців – 25, 27, 29, 31 грудня та 1 січня.
4. № 148 Одеса – Київ, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, з Києва – 25, 27, 29, 31 грудня.
5. № 95/96 Черкаси – Львів, здійснить рейс з Черкас 30 грудня, зі Львова – 31 грудня.
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила мобільну версію сайту з продажу квитків. Раніше компанія скасувала чотири види броні і посилила умови викупу місць для організованих груп пасажирів.