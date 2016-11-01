Аналітик прогнозує, з якої держави може розпочатися Третя світова війна

Співробітник адміністрацій Джорджа Буша і Барака Обами Пол Міллер заявив про те, що він передбачив початок військового конфлікту в Україні. Ця заява була опублікована в престижному журналі Foreign Politics, передає УНН.
“Наступний крок Путіна небезпечніший, ніж попередні, тому, що він, можливо, скерує погляд на країни Балтії. Він не відправить туди великі військові угруповання в формі, тому що навіть найобережніші члени НАТО в такому випадку не проігнорують відкрите конвенційне вторгнення.
Замість цього Путін протягом найближчих двох років викличе там воєнізовану кризу за допомогою своїх ставлеників. Можливо, російськомовні латвійці або естонці почнуть протести, вимагаючи міжнародного захисту. З’явиться підозріло добре тренований "Народний фронт за звільнення російських прибалтів". Різні вбивства та вибухи високого профілю приведуть країни Балтії до можливості громадянської війни”, — вважає П.Міллер.
Американський аналітик також стверджує, що за риторикою Росії і Кремля стоять не побоювання щодо захисту від НАТО, а ідеологічна установка, яка є гібридом російського націоналізму, релігійності, фаталізму і месіанства.П. Міллер упевнений, що у В.Путіна є чітка мета — захищати православне християнство і поширювати його.
А країни Заходу В.Путін розглядає як загрозу через їх “глобалізацію і дегенерацію”. "Якщо альянс дійсно застосує Статтю V, то це буде рівносильно оголошенню війни Росії.
І тоді Трампу доведеться вирішити, чи варто заради захисту Латвії ризикувати початком Третьої світової війни", -- йдеться у повідомленні.