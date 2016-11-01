У МВС розсекретили архіви про кума Путіна: випливли жахливі речі

Радник глави МВС України Зорян Шкіряк оприлюднив дані з архіву СБУ про екс-голову АП часів Леоніда Кучми, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає 24tv.ua.
"А чи знаєте ви, що "куманьок" Путіна, пі*дос Медведчук, був завербованим агентом КГБ СРСР ще зі своїх студенських років? Чиста с*ка, в усіх смислах. Стучав на всіх і вся. Здавав червоно-коричневим гебістам українських патріотів ще в роки совка. Його КГБістське псевдо — агент "Соколовський", — пише радник глави МВС.
Він додав, що такі подробиці з життя Медведчука є в архівах Служби безпеки України. Шкіряка обурив той факт, що він несе відповідальність за вбивство Василя Стуса.
-- Він, типу як "адвокат", допустив і, по суті, підтримав ганебне, сфабриковане і несправедливе засудження, катування і фактичне вбивство нашого легендарного Василя Стуса, — зазначив Зорян Шкіряк.
Радник глави МВС закликав українців вимагати від президента відсторонити Медведчука від ведення переговорів щодо Донбасу.