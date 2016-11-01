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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
25 листопада о 17.00
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У Новодністровську хет-тріу не вдався. Мера Балашова не змогли відставити.

Сьогодні, 13:58 / Коментарів: 0
У Новодністровську хет-тріу не вдався. Мера Балашова не змогли відставити.
Новодністровськ одного мера довго не витримує. Тут їх міняють частіше, ніж у інших містах. Днями зробили спробу відставити мера Болдишева. Спроба зазнала фіаско.

Як воно було:


Сесія Новодністровської міської ради не змогла вдруге відправити у відставку мера міста Анатолія Болдашева.

Як повідомляє сайт Новодністровськ інфо 17 листопада відбулася 22 позачергова сесія, порядок денний якої передбачав розгляд одного питання: "Про дострокове припинення повноважень Новодністровського міського голови Анатолія Болдашева". Кворум складав 20 депутатів із 26, був присутній і міський голова, якого запросили відповідно до рішення сесії. Як і попереднього разу, сесія відбулась в актовій залі музичної школи, тому були присутніми багато мешканців міста, члени виконкому, керівники відділів міської ради, вела засідання секретар ради Наталя Кримняк.

Ініціатор винесення рішення про дострокове припинення повноважень мера міста – Василь Кордонський звернувся до депутатського корпусу із пропозицією перенести розгляд цього питання на наступну чергову сесію. А Микола Пітькін зачитав відкрите звернення до міського голови за підписом 16 народних обранців: "Депутати Новодністровської міської ради VII скликання від імені громади міста звертаються до Вас із проханням виконати свої повноваження відповідно до розділу ІІ глави 3, ст. 6 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та прозвітувати про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами міста до 1.12.2016 року. Про дату та час проведення зустрічі просимо повідомити за 5 днів у ЗМІ". Частина депутатів висловлювали думку, що рішення про дострокове припинення повноважень потрібно приймати тільки після такого звіту і з урахуванням думки мешканців міста, які його обрали. Інші ж – наполягали на тому, що варто виконати процедуру до кінця, розглянувши рішення, заради якого, власне, і була скликана сесія.

Після першої перерви кворум пленарного засідання становив уже 14 депутатів. Відбулася досить тривала дискусія про законність підстав виносити питання на голосування, адже для дострокового припинення повноважень міського голови рішення повинно підтримати 2/3 депутатського корпусу, тобто 18 осіб. У результаті дійшли висновку: таки розпочинати процедуру таємного голосування, оскільки на сесії було зареєстровано 20 депутатів, а письмових заяв про вибуття від 6 народних обранців, які не повернулися після перерви, немає, тож вони у будь-який момент можуть з’явитися знову.

Мера Новодністровська не змогли вдруге відправити у відставку
Отже було обрано лічильну комісію у складі трьох осіб, затверджено вигляд бюлетенів, які видавалися присутнім депутатам під підпис. У результаті таємного голосування рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Анатолія Болдашева прийняте не було: усі присутні 14 депутатів проголосували проти.

Мера Новодністровська не змогли вдруге відправити у відставку
Не підтримали також і усний депутатський запит Анатолія Білоткача щодо відміни рішення попередньої сесії про висловлення недовіри міському голові.

Сесія Новодністровської міської ради 3 листопада висловила недовіру міському голові Анатолію Болдашеву та внесла до порядку денного питання про дострокове припинення його повноважень.

Нагадаємо, у 2005 році вже було достроково припинено повноваження цього ж таки міського голови Анатолія Болдашева, а у 2011 – Руслана Панчишина.
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