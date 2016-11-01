Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

Облік особового складу в Збройних Силах України ведеться згідно з Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом МОУ від 26.05.2014 р. №333.
Відповідно до цієї Інструкції надання інформації роботодавцю про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців Збройних Сил України не передбачено. Повідомляються лише члени сім’ї і родичі військовослужбовця через районні (об’єднані, міські) військові комісаріати.
Надання роботодавцю довідок про звільнення військовослужбовця з військової служби чинним законодавством не передбачено. Зазначену інформацію роботодавці можуть отримати, надіславши запит до військового комісаріату.
Ірина БОДНАРЮК
в. о. начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів
управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції
у Чернівецькій області