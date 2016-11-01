Олег Тягнибок: Закон Ківалова-Калєсніченка дає право нищити українську мову та русифікувати Україну, тому має бути скасований

Закон Ківалова-Калєсніченка спрямований на знищення української мови. Ба більше, він поновив процес узаконеної русифікації України. І якщо ми не доможемося його скасування та затвердження закону про захист української мови - ми не матимемо національної держави, яка зможе себе боронити. Про це 17 листопада 2016 року заявив лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок перед початком засідання Конституційного Суду щодо неконституційности українофобського мовного закону Ківалова-Калєсніченка.Олег Тягнибок нагадав, що після Майдану парламент скасував цей закон як антиконституційний. Однак тоді чинний голова парламенту не підписав цього рішення, так само, як і його наступники - повідомляє прес-служба ВО "Свобода"/"У зв'язку з цим народні депутати України VII скликання від "Свободи" та деякі инші парламентарі звернулися з поданням до Конституційного Суду щодо визнання цього закону неконституційним. Та попри те, що суддя КС, якому було доручено провадження цієї справи, ще у вересні 2014 року підготував до розгляду цю справу, суд відмовлявся від розгляду", - розповів лідер "Свободи".Усе відбувалося за таким сценарієм: Голова Верховної Ради не підписує рішення парламенту, а Конституційний Суд просто ігнорує подання 57 депутатів: "Ми два роки вимагали, щоби суд почав розгляд. І лише після того, як ми подали до суду вже на Конституційний Суд через порушення закону - було призначено старт процесу щодо неконституційности мовного закону Ківалова-Калєсніченка".Лідер "Свободи" наголосив, що зазначений закон дає право нищити українську мову та русифікувати Україну: "Якщо ми не доможемося ухвалення закону про захист саме української мови - ми не матимемо національної держави, яка зможе себе боронити. Коли Путін пішов війною на Україну, він висунув три ультиматуми: зупинити процес інтеграції України до Европи, перетворити Україну на федеративну республіку, запровадити російську мову як другу державну. Якщо Кремль ставить перед нами такі ультиматум - це означає, що маємо протистояти вимогам ворога".Невдовзі після початку судового засідання представник суб'єкта подання щодо скасування "мовного" закону Ківалова-Калєсніченка у Конституційному Суді, керівник Юридичної служби ВО "Свобода" Олег Бондарчук заявив про відвід п'яти суддів КС. Адвокат аргументував дане рішення тим, що ці судді за часів режиму Януковича брали участь у переписуванні Конституції України. Зараз щодо них порушено кримінальне провадження."Частина суддів КС перебуває під слідством за те, що 2010 року вони брали участь у зміні Конституції. Таким чином, вони не можуть бути незалежними під час ухвалення рішення у цій справі. Ми хочемо, аби подання про визнання неконституційним "мовного" закону розглядали об'єктивно", - прокоментував свободівець.