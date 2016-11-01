Олег Тягнибок: Закон Ківалова-Калєсніченка дає право нищити українську мову та русифікувати Україну, тому має бути скасований

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Новини
13:30
18 листопада

Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

12:27
18 листопада

Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

12:24
18 листопада

Від чернівецьких підприємств бюджет отримав 90,8 млн. грн. податку на прибуток

12:23
18 листопада

Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

12:21
18 листопада

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

12:11
18 листопада

Обсяги житла зросли у Чернівцях, натомість в рази зменшились у Заставнівському, Хотинському та Новоселицькому районах

12:07
18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
18 листопада

За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

11:51
18 листопада

У Новоселиці під час пожежі у багатоквартирному будинку евакуювали 20 людей

11:46
18 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:46
18 листопада

Підприємець – єдинник може відзвітувати «Довідково»

11:45
18 листопада

Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

11:35
18 листопада

21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

10:53
18 листопада

Чернівчан та гостей міста запрошують на виставку-ярмарок

10:32
18 листопада

Мешканець Тернопільщини намагався незаконно вивезти з України ніж

10:29
18 листопада

Голова крайового парламенту Буковини відвідав Клішковецьку ОТГ

13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

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12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
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Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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18 листопада о 12.30
в обласній філармонії відбудуться урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
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20 листопада
20 листопада
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Олег Тягнибок: Закон Ківалова-Калєсніченка дає право нищити українську мову та русифікувати Україну, тому має бути скасований

Сьогодні, 13:28 / Коментарів: 0
Олег Тягнибок: Закон Ківалова-Калєсніченка дає право нищити українську мову та русифікувати Україну, тому має бути скасований


Закон Ківалова-Калєсніченка спрямований на знищення української мови. Ба більше, він поновив процес узаконеної русифікації України. І якщо ми не доможемося його скасування та затвердження закону про захист української мови - ми не матимемо національної держави, яка зможе себе боронити. Про це 17 листопада 2016 року заявив лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок перед початком засідання Конституційного Суду щодо неконституційности українофобського мовного закону Ківалова-Калєсніченка.

Олег Тягнибок нагадав, що після Майдану парламент скасував цей закон як антиконституційний. Однак тоді чинний голова парламенту не підписав цього рішення, так само, як і його наступники - повідомляє прес-служба ВО "Свобода"/

"У зв'язку з цим народні депутати України VII скликання від "Свободи" та деякі инші парламентарі звернулися з поданням до Конституційного Суду щодо визнання цього закону неконституційним. Та попри те, що суддя КС, якому було доручено провадження цієї справи, ще у вересні 2014 року підготував до розгляду цю справу, суд відмовлявся від розгляду", - розповів лідер "Свободи".

Усе відбувалося за таким сценарієм: Голова Верховної Ради не підписує рішення парламенту, а Конституційний Суд просто ігнорує подання 57 депутатів: "Ми два роки вимагали, щоби суд почав розгляд. І лише після того, як ми подали до суду вже на Конституційний Суд через порушення закону - було призначено старт процесу щодо неконституційности мовного закону Ківалова-Калєсніченка".

Лідер "Свободи" наголосив, що зазначений закон дає право нищити українську мову та русифікувати Україну: "Якщо ми не доможемося ухвалення закону про захист саме української мови - ми не матимемо національної держави, яка зможе себе боронити. Коли Путін пішов війною на Україну, він висунув три ультиматуми: зупинити процес інтеграції України до Европи, перетворити Україну на федеративну республіку, запровадити російську мову як другу державну. Якщо Кремль ставить перед нами такі ультиматум - це означає, що маємо протистояти вимогам ворога".

Невдовзі після початку судового засідання представник суб'єкта подання щодо скасування "мовного" закону Ківалова-Калєсніченка у Конституційному Суді, керівник Юридичної служби ВО "Свобода" Олег Бондарчук заявив про відвід п'яти суддів КС. Адвокат аргументував дане рішення тим, що ці судді за часів режиму Януковича брали участь у переписуванні Конституції України. Зараз щодо них порушено кримінальне провадження.

"Частина суддів КС перебуває під слідством за те, що 2010 року вони брали участь у зміні Конституції. Таким чином, вони не можуть бути незалежними під час ухвалення рішення у цій справі. Ми хочемо, аби подання про визнання неконституційним "мовного" закону розглядали об'єктивно", - прокоментував свободівець.
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