Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

Прокуратура Чернівецької області зареєструвала кримінальне провадження за фактом ДТП за участі працівників Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.
11.11.2016 у Хотинському районі Чернівецької області автомобіль під керуванням працівника поліції зіткнувся з автомобілем в якому рухались цивільні особи.
Відомості про вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху) . Досудове розслідування проводить слідчий відділ прокуратури області - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.