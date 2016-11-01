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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:30
18 листопада

Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

12:27
18 листопада

Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

12:24
18 листопада

Від чернівецьких підприємств бюджет отримав 90,8 млн. грн. податку на прибуток

12:23
18 листопада

Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

12:21
18 листопада

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

12:11
18 листопада

Обсяги житла зросли у Чернівцях, натомість в рази зменшились у Заставнівському, Хотинському та Новоселицькому районах

12:07
18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
18 листопада

За працівником, що проходить військову підготовку зберігається середній заробіток

11:51
18 листопада

У Новоселиці під час пожежі у багатоквартирному будинку евакуювали 20 людей

11:46
18 листопада

Бюджет Чернівців від торгівлі отримав 209 мільйонів

11:46
18 листопада

Підприємець – єдинник може відзвітувати «Довідково»

11:45
18 листопада

Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

11:35
18 листопада

21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

10:53
18 листопада

Чернівчан та гостей міста запрошують на виставку-ярмарок

10:32
18 листопада

Мешканець Тернопільщини намагався незаконно вивезти з України ніж

10:29
18 листопада

Голова крайового парламенту Буковини відвідав Клішковецьку ОТГ

13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

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Колонка автора

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
18 листопада о 12.30
в обласній філармонії відбудуться урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

20 листопада
20 листопада
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з Хотинщини

Сьогодні, 12:27 / Коментарів: 0
Прокуратура розслідує ДТП за участі поліцейського з ХотинщиниПрокуратура Чернівецької області зареєструвала кримінальне провадження за фактом ДТП за участі працівників Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.

11.11.2016 у Хотинському районі Чернівецької області автомобіль під керуванням працівника поліції зіткнувся з автомобілем в якому рухались цивільні особи.

Відомості про вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху) . Досудове розслідування проводить слідчий відділ прокуратури області - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
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