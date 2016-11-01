Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж десяти місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 90,8 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 75,3 млн. гривень. У порівнянні з торішнім показником надходження зросли на 27,5 млн. гривень, або майже на третину - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Як розповіла начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу, за даними податкової звітності з податку на прибуток за 9 місяців цього року 118 підприємств задекларували 6,7 млрд. грн. доходу.
Порівняно із показниками за перше півріччя, 54 суб’єкти господарювання збільшили нарахування податку на 7,7 млн. грн., а 12 підприємств зменшили збитки на 16,1 млн. грн.
Нагадуємо: квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. За підсумками 9-ти місяців 2016 року такі платники податку повинні нарахувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 задекларованого за цей період податку, який підлягає сплаті у грудні поточного року.