Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

Відповідно до п. 1 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (далі - Порядок №435), страхувальники зобов’язані формувати та подавати до контролюючих органів Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.
Згідно з п. 1 розділу V Порядку №435 при виявленні помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку.
Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності - інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.