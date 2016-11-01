Обсяги житла зросли у Чернівцях, натомість в рази зменшились у Заставнівському, Хотинському та Новоселицькому районах

У січні–вересні п.р. в області прийнято в експлуатацію 139,3 тис.м2 загальної площі житла, з яких за рахунок будівництва нових житлових будинків – 122,8 тис.м2, за рахунок розширення та реконструкції існуючих – 16,5 тис.м2. Порівняно з січнем–вереснем 2015р. загальна площа прийнятого в експлуатацію житла зменшилась на 17,7%. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Разом з тим, у м.Чернівцях обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшились на 20,1%.
Натомість у м.Новодністровську та всіх районах області обсяги прийнятого житла зменшились. Значне зменшення відбулось у Заставнівському (у 5,2 раза), Хотинському (у 3,7 раза) та Новоселицькому (у 3,5 раза) районах.
Серед об’єктів соціальної сфери у січні–вересні п.р. прийнято в експлуатацію гуртожиток для студентів Буковинського державного медичного університету, гуртожиток для робітників та службовців ЖБК “Люкс-Інвест”, загальноосвітній навчальний заклад у Сторожинецькому районі, учбово-лабораторний корпус Чернівецького національного університету, фізкультурно-оздоровчий комплекс у м.Чернівцях та будинок культури в Путильському районі.