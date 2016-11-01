У Новоселиці під час пожежі у багатоквартирному будинку евакуювали 20 людей

18 листопада вночі у м. Новоселиця сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку.
За попередньою інформацією, до пожежі призвело паління у ліжку власника квартири. Ймовірно, напередодні чоловік запалив цигарку і заснув. Недопалок випав з його рук, що призвело до тління, а згодом й до загорання речей. Пожежу помітили сусіди, які, прокинувшись, відчули запах диму та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 11 м. Новоселиця.
Оскільки у будинку утворилося сильне задимлення, це загрожувало життю інших людей, які на момент виникнення пожежі перебували у сусідніх квартирах. Рятувальники, одягнувши апарат захисту органів дихання і зору, ввійшли всередину будинку та евакуювали 20 людей на вулицю у безпечне місце.
Переконавшись, що людям нічого не загрожує, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі. Пожежу було локалізовано о 04:43 год. та ліквідовано о 05:51 год. У результаті вогнем було знищено меблі та пошкоджено інші речі домашнього вжитку у квартирі, де виникла пожежа - повідомляє УДСНС України у Чернівецькій області.