КІЦМАНСЬКІ ЛІСІВНИКИ СПРОСТУВАЛИ ЗВИНУВАЧЕННЯ АКТИВІСТІВ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV

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Як роботодавцю отримати інформацію про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців?

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12:24
18 листопада

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Ліквідація основних засобів: що з ПДВ

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18 листопада

Як виправити помилку у поданому звіті з ЄВ до закінчення терміну подання

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18 листопада

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18 листопада

Право батька на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років

12:05
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18 листопада

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11:46
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11:45
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Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

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21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

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Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

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17 листопада

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
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в обласній філармонії відбудуться урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
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на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
25 листопада о 17.00
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КІЦМАНСЬКІ ЛІСІВНИКИ СПРОСТУВАЛИ ЗВИНУВАЧЕННЯ АКТИВІСТІВ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV

Сьогодні, 11:49 / Коментарів: 0
На телеканалі IСTV була показана передача, де група громадських активістів звинувачувала працівників Державного підприємства «Кіцманський ліс АПК» у незаконній рубці дерев на території Драчинецької сільської ради. Це не перше безпідставне звинувачення на цю тему. Уже були збори активістів із присутністю працівників органів державної влади Кіцманського району, юриста районної ради, представників міліції і прокуратури із виїздом на місце. Про це повідомляє лісівник Буковини.

КІЦМАНСЬКІ ЛІСІВНИКИ СПРОСТУВАЛИ ЗВИНУВАЧЕННЯ АКТИВІСТІВ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


Головним лісничим підприємства були надані документи, які підтверджують законність проведення лісовідновного рубання у кварталі 20 виділ 14., показано діляночці стовпи із відповідними написами а також межі лісосіки. Було дано роз’яснення, що це суцільна рубка, і тому разом із сухостійними деревами були зрубані і сироростучі, у тому числі дуб і модрина. Але це пояснення не задовольнило активістів, звинувачення були пред’явлені і по інших рубках, в результаті чого появилася передача на телеканалі.

За зверненням активістів в особі Петіченка М. М. та передачі на телеканалі, спеціалістами державної екологічної інспекції у Чернівецькій області із залученням прокурора Єремійчука М. Г, слідчого Ванчуляка О. К., активістів Петіченко М. М., Гуцуляка О. М., Кармазенюка Я. Д., працівників ДП «Кіцманський ліс АПК» з 04.11. по 08.11. 2016 р. було проведено перевірку законності проведення рубок на території Драчинецького лісництва у кварталі 19 виділ 44 та кварталі 20 виділ 14. Перевірялися наявність та законність документів на проведення вказаних рубок а також бусольна зйомка та натурне обстеження ділянок, перелік та замір діаметрів пнів породи дуб та модрина в корі біля шийки пня.

Перевіркою встановлено, що насадження у рубку призначені у відповідності до Порядку спеціального використання лісових ресурсів. Ділянки в натурі остовблені та відмежовані візиром.

На проведення лісовідновного рубання у кварталі № 20 виділ 14 виписано лісорубний квиток №30 від 04.08.2016 р. ділянка знаходиться у стадії розробки, очистка лісосіки задовільна, але в окремих місцях має місце порушення вимог,передбачених в лісорубному квитку в частині складання порубкових решток за межею лісосіки. На ділянці проведено контрольний перелік стоячих дерев та пнів зрізаних дерев породи дуб та модрина європейська. За результатами переліку кількість стоячих дерев та пнів зрізаних дерев породи дуб становить - 146 шт., породи модрина європейська – 30 шт., а згідно матеріалів відведення в рубку - дуб 168 шт., модрина європейська – 73 шт.

Поряд з тим, в ході проведення перевірки виявлено пошкодження до ступеня припинення росту трьох сиростущих візирних дерев -2-х дерев липи 17 та 13 сантиметрів та породи бук 34 см., за що на підприємство накладено штраф у розмірі 3349 грн.

На проведення лісовідновного рубання у кварталі № 19 виділ 44 виписано лісорубний квиток № 9 від 02.03.2016 р. На ділянці проведено контрольний перелік пнів зрізаних дерев породи дуб. За результатами переліку кількість пнів зрізаних дерев породи дуб становить - 17 шт., а згідно матеріалів відведення в рубку - дуб 21 шт. Поряд з цим в ході проведення перевірки виявлено порушення Правил пожежної безпеки лісах України, що привело до пошкодження природного підросту та самосіву (віком до 5 років) на площі 0,1 га. Вищевказані дії скоєні лісозаготівельною бригадою в результаті спалювання порубкових решток. За дане порушення на підприємство накладено штраф у розмірі 3000 грн.

Перевіркою встановлено законність проведення вищевказаних рубок, виявлені порушення являються результатом недбалості чи неуважності лісозаготівельних бригад і є незначними. До працівників, які допустили ці порушення виставлено претензії, за якими вони повинні відшкодувати підприємству заподіяну шкоду.
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