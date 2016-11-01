КІЦМАНСЬКІ ЛІСІВНИКИ СПРОСТУВАЛИ ЗВИНУВАЧЕННЯ АКТИВІСТІВ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV

На телеканалі IСTV була показана передача, де група громадських активістів звинувачувала працівників Державного підприємства «Кіцманський ліс АПК» у незаконній рубці дерев на території Драчинецької сільської ради. Це не перше безпідставне звинувачення на цю тему. Уже були збори активістів із присутністю працівників органів державної влади Кіцманського району, юриста районної ради, представників міліції і прокуратури із виїздом на місце. Про це повідомляє лісівник Буковини.Головним лісничим підприємства були надані документи, які підтверджують законність проведення лісовідновного рубання у кварталі 20 виділ 14., показано діляночці стовпи із відповідними написами а також межі лісосіки. Було дано роз’яснення, що це суцільна рубка, і тому разом із сухостійними деревами були зрубані і сироростучі, у тому числі дуб і модрина. Але це пояснення не задовольнило активістів, звинувачення були пред’явлені і по інших рубках, в результаті чого появилася передача на телеканалі.За зверненням активістів в особі Петіченка М. М. та передачі на телеканалі, спеціалістами державної екологічної інспекції у Чернівецькій області із залученням прокурора Єремійчука М. Г, слідчого Ванчуляка О. К., активістів Петіченко М. М., Гуцуляка О. М., Кармазенюка Я. Д., працівників ДП «Кіцманський ліс АПК» з 04.11. по 08.11. 2016 р. було проведено перевірку законності проведення рубок на території Драчинецького лісництва у кварталі 19 виділ 44 та кварталі 20 виділ 14. Перевірялися наявність та законність документів на проведення вказаних рубок а також бусольна зйомка та натурне обстеження ділянок, перелік та замір діаметрів пнів породи дуб та модрина в корі біля шийки пня.Перевіркою встановлено, що насадження у рубку призначені у відповідності до Порядку спеціального використання лісових ресурсів. Ділянки в натурі остовблені та відмежовані візиром.На проведення лісовідновного рубання у кварталі № 20 виділ 14 виписано лісорубний квиток №30 від 04.08.2016 р. ділянка знаходиться у стадії розробки, очистка лісосіки задовільна, але в окремих місцях має місце порушення вимог,передбачених в лісорубному квитку в частині складання порубкових решток за межею лісосіки. На ділянці проведено контрольний перелік стоячих дерев та пнів зрізаних дерев породи дуб та модрина європейська. За результатами переліку кількість стоячих дерев та пнів зрізаних дерев породи дуб становить - 146 шт., породи модрина європейська – 30 шт., а згідно матеріалів відведення в рубку - дуб 168 шт., модрина європейська – 73 шт.Поряд з тим, в ході проведення перевірки виявлено пошкодження до ступеня припинення росту трьох сиростущих візирних дерев -2-х дерев липи 17 та 13 сантиметрів та породи бук 34 см., за що на підприємство накладено штраф у розмірі 3349 грн.На проведення лісовідновного рубання у кварталі № 19 виділ 44 виписано лісорубний квиток № 9 від 02.03.2016 р. На ділянці проведено контрольний перелік пнів зрізаних дерев породи дуб. За результатами переліку кількість пнів зрізаних дерев породи дуб становить - 17 шт., а згідно матеріалів відведення в рубку - дуб 21 шт. Поряд з цим в ході проведення перевірки виявлено порушення Правил пожежної безпеки лісах України, що привело до пошкодження природного підросту та самосіву (віком до 5 років) на площі 0,1 га. Вищевказані дії скоєні лісозаготівельною бригадою в результаті спалювання порубкових решток. За дане порушення на підприємство накладено штраф у розмірі 3000 грн.Перевіркою встановлено законність проведення вищевказаних рубок, виявлені порушення являються результатом недбалості чи неуважності лісозаготівельних бригад і є незначними. До працівників, які допустили ці порушення виставлено претензії, за якими вони повинні відшкодувати підприємству заподіяну шкоду.