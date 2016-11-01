Підприємець – єдинник може відзвітувати «Довідково»

Відповідно до норм Податкового кодексу України платники єдиного податку мають право для отримання довідки про доходи подавати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація складається з урахуванням норм п. 296.5 і п. 296.6 ст. 296 Податкового кодексу України та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.
Нагадуємо, декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. №578. Для отримання довідки про доходи необхідно подати декларацію з позначкою «Довідково» та у полі «місяць» поля 02 декларації зазначити номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою «Довідково».
Податковим кодексом України не визначено термін подання декларації з типом «Довідково».
Отже, рішення щодо термінів подання декларації з типом «Довідково» приймається фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку самостійно - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.