Обов’язкові документи для підприємця - “загальносистемника”

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням РРО.
Фізичні особи – підприємці мають забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:
книги обліку доходів та витрат;
книги обліку розрахункових операцій;
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
ліцензії;
свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);
трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).