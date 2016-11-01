21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи (заходи)

21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи.
Цього дня з ініціативи громадських організацій «Майдан», «Євромайдан», волонтерських об’єднань краю та за підтримки обласної державної адміністрації на Центральній площі Чернівців відбудеться віче. Початок о 12 годині
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Запрошуємо краян долучитись до участі у заході та спільно виявити свою громадянську позицію.
Для молоді та усіх бажаючих у кінотеатрі «Чернівці» о 13.30 буде організовано перегляд короткометражних фільмів «Енциклопедія Євромайдану» - повідомляє
прес-служба Чернівецької ОДА.