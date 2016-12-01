1991 Open Data Incubator відкривається у регіонах

Стартував набір у першу інкубаційну програму 1991 Open Data Incubator у Івано-Франківську. Приймаються проекти з Франківської, Чернівецької та Тернопільскої областей.26 листопада в Івано-Франківську відкриється представництво некомерційного національного інкубатору 1991 Open Data Incubator. Ініціатива розпочинається у рамках проекту DOBRE за підтримкою міської ради Івано-Франківська та профільних департаментів. Допомагає у запуску інкубатору 1991 платформа “Тепле місто”. Проект фінансується Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) під управлінням Global Communities.Стартапи на базі відкритих та великих даних, що нададуть цифрове життя ключовим українським секторам, розпочинають активізацію в регіонах. З появою Інкубатору 1991, як відкритої площадки, де стартапи прокачують свої проекти та впроваджують в життя інновації, в місті та регіонах (Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль) будуть перезавантажуватися агро та енергетичний сектори, медицина, поліція, інфраструктура, будуть розробляти аналітичні системи, що допоможуть громадянам контролювати та впливати на управління державою. 21 проект, більш 150 робочих місць вже працює в столиці, розбудовується екосистема, що акумулює інновації в країні. Інкубатор став каталізатором для IT-стартап комьюніті у розвитку нових ніш бізнесу в Україні та регіонах.“Програма допоможе міським громадам створити стартапи для підвищення рівня комфорту життя в місті. Випускниками національного інкубатору 1991 в період з лютого до сьогодні вже став 21 сервіс. Проекти допомагають розвивати ключові сектори економіки України. Стартапи залучили близько 370 000 доларів інвестицій, які допомогають розвивати технологічну країну. Відкриття офісу у Івано-Франківську допоможе з одного боку впроваджувати систему самоврядування, а з іншого стимулюватиме технологічні зміни у розвитку процесів децентралізації.”Ввійти в історію та змінити економічний своє місто можна вже зараз. Процес відбору складається з трьох етапів. Збір проектів через заповнення аплікаційної форми на сайті http://1991.vc/if/, інтерв'ювання відібраних команд, фінальний відбір за результатами конкурсу-інтенсиву у Івано-Франківську, 26 листопада.До участі в конкурсі приймаються стартапи, які вирішують проблеми українських громадян, бізнесу, державних органів з використанням відкритих державних/ корпоративних і великих даних:антикорупційні проектиінструменти зв’язку між громадянами та міською адміністрацієюінструменти для зв’язку мерії та місцевого малого/середнього бізнесуреформування капітальних систем: транспорт/енергоспоживання/дороги/сміття/ЖКГ-ОСББСтавши учасником інкубатору, стартап отримує офісне приміщення на строк інкубаційної програми, прямий контакт з держадміністрацією, допомогу у доступі до державних структур всіх рівнів, безкоштовне проходження інкубаційної програми, технологічну підтримку програми Microsoft Bizspark, доступ до кращих менторів (серед менторів попередніх програм були: Яніка Мерило, Олександр Краковецький, Давід Кізірія, Юрій Назаров, Ольга Горенко (Usability Lab), Макс Нефьодов, Микола Савін, Оксана Борисенко, Євген Саранцев, Олена Калібаба та інші – більш 42 менторів). Це люди, що змінюють своїм досвідом та менторством, допомагають дістатися успіху проекту прискореними темпами. Зустріч та рекомендації потенційним донорам та інвесторам під час ДемоДня, а також звернути на себе увагу ЗМІ.Наразі випускники національного Інкубатору 1991 отримали інвестиції (AgriEye, Ecoisme, 007) та масштабуються на нові ринки, інтегровані у державні сектори (007, Антикорупційний Монітор/АКМ, ОпенАДВ, Navizor), співпрацюють з державним сектором (Поліклініка без черг, що впроваджується ініціативою Kyiv Smart City у Києві, Ліки Контроль, Штрафи UA), співпрацюють з великими корпораціями завдяки програмі інкубації (Navizor, Adtena); знайшли часткову підтримку донорів (Digital Police). Були відібрані у міжнародні бізнес-інкубатори та пройшли/проходять програму (MyHelix/Hubraum, Ecoisme /TechStars, Adtena та Navizor/Rayorson Universtity DMZ).Нагадаємо, 12 січня 2016 - SocialBoost за підтримки Western NIS Enterprise Fund і компанії «Майкрософт Україна» оголосила про запуск 1991 Open Data Incubator - першого в Україні некомерційного інкубатора IT- проектів на основі відкритих даних. Мета проекту - трансформувати великі обсяги відкритих даних в ресурс для створення стартапів, які зможуть надавати сервіси українським громадянам, компаніям та державним органам. Проект покликаний «оцифрувати» такі сектори економіки як агробізнес, енергетика, інфраструктурні проекти, державні послуги для громадян і внутрішні аналітичні системи в державі, налагодивши взаємодію IT-розробників, громадських організацій та аналітичних центрів з органами державної влади.Контактна інформація для ЗМІ:Ніна Лахно, керівник прес-центру Open Data Incubator 1991, моб. 099-316-79-97Юлія Гусєва, pr менеджер прес-центру Open Data Incubator 1991, моб. 097-943-73-36E-mail: pr@1991.vcDOBRE “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” - це програма, яка шляхом надання технічної та фінансової підтримки створить умови у 75 Об’єднаних Територіальних Громадах (ОТГ) України для покращення управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та долучення громадян до розбудови своїх громад. Програма DOBRE працюватиме в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та ТернопільськійГлобал Ком’юнітіс (Global Communities) э основним виконавцем програми DOBRE. Це міжнародна неурядова організація з великим досвідом покращення місцевого врядування та розвитку громад в багатьох країнах світу, керуватиме Консорціумом DOBRE, що складається з місцевих та зарубіжних партнерів включаючи Всеукраїнську асоціацію сільських та селищних рад (ВАССР), SocialBoost, Український Кризовий Медіа Центр (УМКЦ), Фундацію підтримки місцевої демократії (FSLD), Малопольску школу державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK) та Національний демократичний інститут (NDI).Socialboost (socialboost.com.ua) - це технологічна громадська організація, яка координує і стимулює діяльність понад 1000 IT-ентузиастів, IT-компаній і державних органів в Україні та займається впровадженням IT-складової в рамках програми ДОБРЕ. Проводить хакатони на соціально важливі теми, в тому числі пов'язані з новітніми медіа, візуалізацією даних і відкритими державними даними. SocialBoost вже розробила державні ресурси data.gov.ua, ogp.gov.ua і десятки інтерактивних карт, сайтів для нішевих спільнот. SocialBoost виросла із серії хакатонів для IТ-волонтерів на тему створення цифрових сервісів на основі державних даних. За 3 роки існування організації було проведено понад 10 національних хакатонів і ще більше регіональних заходів. У хакатонах SocialBoost взяли участь понад 1000 осіб, понад 800 ідей було подано на розгляд журі та понад 20 проектів отримали фінансування.Інкубатор «1991 Open Data Incubator» (http://1991.vc/) - некомерційний інкубатор, який допомагає незалежним IT-розробникам створити стартапи та сервіси на основі великих масивів відкритих даних, які будуть корисні українським громадянам, компаніям та державним органам. Інкубатор IТ-проектів на основі відкритих даних реалізується на гранти міжнародного донора WNISEF, у Дніпрі та Івано-Франківську - фінанусвання відбувається за допомогаю USAID під управлінням Global Communities, за сприяння Кабінету Міністрів України, окремих міністерств і міжнародних організацій таких як Microsoft, Open Knowledge Foundation, Open Data Institute.