1991 Open Data Incubator відкривається у регіонах

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Новини
10:53
18 листопада

Чернівчан та гостей міста запрошують на виставку-ярмарок

10:32
18 листопада

Мешканець Тернопільщини намагався незаконно вивезти з України ніж

10:29
18 листопада

Голова крайового парламенту Буковини відвідав Клішковецьку ОТГ

13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

10:51
17 листопада

Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

10:49
17 листопада

До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

10:46
17 листопада

У Чернівцях підприємства відзвітували про 6,7 мільярдів отриманих доходів

17:24
16 листопада

Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

17:20
16 листопада

Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

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Колонка автора

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
17 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.
18 листопада о 12.30
в обласній філармонії відбудуться урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

20 листопада
20 листопада
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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1991 Open Data Incubator відкривається у регіонах

Сьогодні, 11:19 / Коментарів: 0
1991 Open Data Incubator відкривається у регіонах


Стартував набір у першу інкубаційну програму 1991 Open Data Incubator у Івано-Франківську. Приймаються проекти з Франківської, Чернівецької та Тернопільскої областей.

26 листопада в Івано-Франківську відкриється представництво некомерційного національного інкубатору 1991 Open Data Incubator. Ініціатива розпочинається у рамках проекту DOBRE за підтримкою міської ради Івано-Франківська та профільних департаментів. Допомагає у запуску інкубатору 1991 платформа “Тепле місто”. Проект фінансується Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) під управлінням Global Communities.

Стартапи на базі відкритих та великих даних, що нададуть цифрове життя ключовим українським секторам, розпочинають активізацію в регіонах. З появою Інкубатору 1991, як відкритої площадки, де стартапи прокачують свої проекти та впроваджують в життя інновації, в місті та регіонах (Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль) будуть перезавантажуватися агро та енергетичний сектори, медицина, поліція, інфраструктура, будуть розробляти аналітичні системи, що допоможуть громадянам контролювати та впливати на управління державою. 21 проект, більш 150 робочих місць вже працює в столиці, розбудовується екосистема, що акумулює інновації в країні. Інкубатор став каталізатором для IT-стартап комьюніті у розвитку нових ніш бізнесу в Україні та регіонах.

Денис Гурський, директор 1991 Open Data Incubator:

“Програма допоможе міським громадам створити стартапи для підвищення рівня комфорту життя в місті. Випускниками національного інкубатору 1991 в період з лютого до сьогодні вже став 21 сервіс. Проекти допомагають розвивати ключові сектори економіки України. Стартапи залучили близько 370 000 доларів інвестицій, які допомогають розвивати технологічну країну. Відкриття офісу у Івано-Франківську допоможе з одного боку впроваджувати систему самоврядування, а з іншого стимулюватиме технологічні зміни у розвитку процесів децентралізації.”

Ввійти в історію та змінити економічний своє місто можна вже зараз. Процес відбору складається з трьох етапів. Збір проектів через заповнення аплікаційної форми на сайті http://1991.vc/if/, інтерв'ювання відібраних команд, фінальний відбір за результатами конкурсу-інтенсиву у Івано-Франківську, 26 листопада. Дед лайн подачі 23 листопада.

До участі в конкурсі приймаються стартапи, які вирішують проблеми українських громадян, бізнесу, державних органів з використанням відкритих державних/ корпоративних і великих даних:
антикорупційні проекти
інструменти зв’язку між громадянами та міською адміністрацією
інструменти для зв’язку мерії та місцевого малого/середнього бізнесу
реформування капітальних систем: транспорт/енергоспоживання/дороги/сміття/ЖКГ-ОСББ

Ставши учасником інкубатору, стартап отримує офісне приміщення на строк інкубаційної програми, прямий контакт з держадміністрацією, допомогу у доступі до державних структур всіх рівнів, безкоштовне проходження інкубаційної програми, технологічну підтримку програми Microsoft Bizspark, доступ до кращих менторів (серед менторів попередніх програм були: Яніка Мерило, Олександр Краковецький, Давід Кізірія, Юрій Назаров, Ольга Горенко (Usability Lab), Макс Нефьодов, Микола Савін, Оксана Борисенко, Євген Саранцев, Олена Калібаба та інші – більш 42 менторів). Це люди, що змінюють своїм досвідом та менторством, допомагають дістатися успіху проекту прискореними темпами. Зустріч та рекомендації потенційним донорам та інвесторам під час ДемоДня, а також звернути на себе увагу ЗМІ.

Наразі випускники національного Інкубатору 1991 отримали інвестиції (AgriEye, Ecoisme, 007) та масштабуються на нові ринки, інтегровані у державні сектори (007, Антикорупційний Монітор/АКМ, ОпенАДВ, Navizor), співпрацюють з державним сектором (Поліклініка без черг, що впроваджується ініціативою Kyiv Smart City у Києві, Ліки Контроль, Штрафи UA), співпрацюють з великими корпораціями завдяки програмі інкубації (Navizor, Adtena); знайшли часткову підтримку донорів (Digital Police). Були відібрані у міжнародні бізнес-інкубатори та пройшли/проходять програму (MyHelix/Hubraum, Ecoisme /TechStars, Adtena та Navizor/Rayorson Universtity DMZ).

Нагадаємо, 12 січня 2016 - SocialBoost за підтримки Western NIS Enterprise Fund і компанії «Майкрософт Україна» оголосила про запуск 1991 Open Data Incubator - першого в Україні некомерційного інкубатора IT- проектів на основі відкритих даних. Мета проекту - трансформувати великі обсяги відкритих даних в ресурс для створення стартапів, які зможуть надавати сервіси українським громадянам, компаніям та державним органам. Проект покликаний «оцифрувати» такі сектори економіки як агробізнес, енергетика, інфраструктурні проекти, державні послуги для громадян і внутрішні аналітичні системи в державі, налагодивши взаємодію IT-розробників, громадських організацій та аналітичних центрів з органами державної влади.

Контактна інформація для ЗМІ:

Ніна Лахно, керівник прес-центру Open Data Incubator 1991, моб. 099-316-79-97
Юлія Гусєва, pr менеджер прес-центру Open Data Incubator 1991, моб. 097-943-73-36
E-mail: pr@1991.vc

Довідкова інформація

DOBRE “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” - це програма, яка шляхом надання технічної та фінансової підтримки створить умови у 75 Об’єднаних Територіальних Громадах (ОТГ) України для покращення управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та долучення громадян до розбудови своїх громад. Програма DOBRE працюватиме в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській

Глобал Ком’юнітіс (Global Communities) э основним виконавцем програми DOBRE. Це міжнародна неурядова організація з великим досвідом покращення місцевого врядування та розвитку громад в багатьох країнах світу, керуватиме Консорціумом DOBRE, що складається з місцевих та зарубіжних партнерів включаючи Всеукраїнську асоціацію сільських та селищних рад (ВАССР), SocialBoost, Український Кризовий Медіа Центр (УМКЦ), Фундацію підтримки місцевої демократії (FSLD), Малопольску школу державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK) та Національний демократичний інститут (NDI).

Socialboost (socialboost.com.ua) - це технологічна громадська організація, яка координує і стимулює діяльність понад 1000 IT-ентузиастів, IT-компаній і державних органів в Україні та займається впровадженням IT-складової в рамках програми ДОБРЕ. Проводить хакатони на соціально важливі теми, в тому числі пов'язані з новітніми медіа, візуалізацією даних і відкритими державними даними. SocialBoost вже розробила державні ресурси data.gov.ua, ogp.gov.ua і десятки інтерактивних карт, сайтів для нішевих спільнот. SocialBoost виросла із серії хакатонів для IТ-волонтерів на тему створення цифрових сервісів на основі державних даних. За 3 роки існування організації було проведено понад 10 національних хакатонів і ще більше регіональних заходів. У хакатонах SocialBoost взяли участь понад 1000 осіб, понад 800 ідей було подано на розгляд журі та понад 20 проектів отримали фінансування.

Інкубатор «1991 Open Data Incubator» (http://1991.vc/) - некомерційний інкубатор, який допомагає незалежним IT-розробникам створити стартапи та сервіси на основі великих масивів відкритих даних, які будуть корисні українським громадянам, компаніям та державним органам. Інкубатор IТ-проектів на основі відкритих даних реалізується на гранти міжнародного донора WNISEF, у Дніпрі та Івано-Франківську - фінанусвання відбувається за допомогаю USAID під управлінням Global Communities, за сприяння Кабінету Міністрів України, окремих міністерств і міжнародних організацій таких як Microsoft, Open Knowledge Foundation, Open Data Institute.
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