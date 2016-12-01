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Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Небайдужі чернівчани вимагають розібратись з нарахуваннями за тепло (звернення)

Сьогодні, 11:12 / Коментарів: 0
Небайдужі чернівчани вимагають розібратись з нарахуваннями за тепло (звернення)Пану Гройсману пану Авакову пану Луценко та іншим урядовцям, прокурорам та політикам.
меру міста Чернівці пану Каспруку та всім небайдужим.

Останні дні були відзначені тим що населення отримало платіжки за тепло з аномально високими сумами. Люди дуже знервовані і готові до всього.


Тут же в Уряді почали шукати «шатунів» та інших винуватих хто розхитує ситуацію в країні. Про помилки в нарахуваннях.
http://korrespondent.net/ukraine/3775235-shok-platezhky-oshybka-yly-tolko-nachalo

«Гройсман заявил, что эта ошибка является странной.
"Когда кое-кто пытается расшатать ситуацию и нагнать истерию, появляются платежки с удвоенными, утроенными цифрами, абсолютно нереальными, завышенными ... Я бы просил, чтобы таких ошибок ... в отношении украинских граждан не было а министр внутренних дел Арсен Аваков попросил направить эти материалы в МВД, чтобы там разобрались "может это больше, чем ошибка"

А причина дуже проста. Риба почала гнити з голови, а саме з Постанови Кабміну від 30 жовтня 2015 р. № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря»

А «шатуни» це вся вертикаль працівників теплоенерго по всій країні які як спеціалісти прекрасно розуміли про наявність в методиці грубої помилки, але мовчки вичікували і в жовтні донарахували 40-45% зверху до реальної суми витрат на опалення.

Уявляєте – в масштабах країни накрутити зверху 45%. Це мільярди.

В своїх поясненнях вони знову і знову повторюють про складність методики до розуміння. http://biz.censor.net.ua/events/15363/v_34kievenergo34_ne_nashli_oshibok_v_schetah_za_otoplenie_34prihoditsya_donachislyat34_obnovleno

"Ситуация с точки зрения начисления в домах, где нет счетчиков, она (Методика) действительно вызывает вопросы, она сложная с точки зрения понимания, но там ошибки нет………Если бы температура воздуха была равна той, что есть в тарифе, все равно бы в октябре начисления у тех, у кого больше 15 дней (предоставлялась услуга – БЦ), были бы больше. При чем, даже не пропорционально дням, а больше этого!!!. А у кого отопление включалось в конце месяца, было бы наоборот меньше", –сказал коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма,

https://pogliad.ua/news/chernivtsi/komunalniki-narahuvali-chernivchanam-chotiriznachni-sumi-za-teplo-317378

З 2015 року, коли постанова №1037 почала діяти, вона внесла зміни в низку інших документів, в тому числі в правила постачання теплової енергії і відповідно до цієї постанови, відбувається нарахування вартості теплопостачання тим суб’єктам, які не мають приладів обліку теплової енергії. І ми бачили недосконалість цієї постанови ще минулого опалювального сезону…… Через що ми недоотримали 17 млн. грн. і тому в нас були проблеми влітку, коли ми практично на кожній сесії просили у депутатів грошей….Цього року постанова спрацювала зовсім іншим чином. Вийшло так, що жовтень був більш холодним і довгим, ніж він є в тарифі нашому, і розрахунок показав такий результат. Чи він є справедливим? Думаю, що не зовсім справедливим. Чи нам це подобається? Нам це зовсім не подобається. каже директор "Чернівцітеплокомуненерго" Олександр Меленчук.

Більше всього непокоїть що ні «власть імущі» і тепловики навіть не розглядають думки про хибність Методики.

Але коли розібратись та все дуже просто: помилка в наступному

На прикладі Чернівців.

Відомо що місячна норма оплати становить 27,45 грн/міс за 1 кв.м. Оплата проводилась 19 днів. Кількість днів в місяці -31. Планова температура в квартирі -18 град, в розрахунках приймалось що навколишня температура буде 8,7град, фактична ж температура повітря склала 5,5 град. І треба розрахувати скільки коштує опалення в жовтні. Завдання для 5 класу

Рішення;
27,45/31 – визначаємо оплату за день при відсутності відхилень температури
Результат корегуємо на відхилення температури від нормативного (18-5,5)/(18-8,7)
І множимо на кількість днів опалення – 19
Отримуємо в цілому більш-менш правомірний тариф жовтня - (27,45/31)* (18-5,5)/(18-8,7)*19=22,61 грн/кв.м.
Цей тариф відображає реальні витрати – збільшення щодобових витрат в зв’язку з відхиленням температури і враховані всі фактичні дні опалення.

А що ж в платіжках?

Розробник методики свідомо чи несвідомо передбачив, а спеціалісти і керівники Кабміну свідомо чи несвідомо не виявили, що отриманий результат треба додатково перемножити на дивний коефіцієнт - частку від ділення (факт.днів. опалення/планові.дні опалення).

В жовтні фактичні дні становили 19, а планові - 13 відповідно їх співвідношення становить 19/13=1,4615. Отже Теплокомуненерго замість правомірного тарифу в 22,61 грн. виставило 22,61*1,46=33,01грн/кв.м. Додатково нараховано 33,01-22,61 грн = 10,4 грн за кожен кв.м. без будь-яких витрат - «Просто по методиці». Для квартири в 50 кв.м. це 500 грн. за жовтень. А всій Україні таких квартир мільйони.

Самі рахуйте яка ціна помилки. Отримати без нічого такі гроші.!!! Народ в більшості на субсидіях. Він і не побачить цих сум. А людей що без субсидій не так багато і кошти в них є . Але ж ці мільярди за субсидіантів будуть оплачені Теплокомуненерго від держави.

Так що потрібно п. Гройсману починати з себе. Рішенням кабміну терміново видалити незрозумілий коефіцієнт з методики і доручити Теплокомуненерго перерахувати за жовтень платіжки без нього.

Ну а п. Авакову чи п. Луценко слід провести розслідування свідомо чи несвідомо з’явився цей коефіцієнт, чи це низька кваліфікація працівників Кабміну чи корупційні дії по мільярдному збагаченню. А може ця помилка має й політичний підтекст. Підвищує напруженість в країні.
Очікуємо реальних дій….

Небайдужі
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