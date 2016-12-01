В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати

При незначному відхиленні середньомісячної зовнішньої температури від нормативної в 1,344 раз (з 8,7 град по нормі до 5,5 град по факту) і збільшенні опалювального періоду в 1,4615 раз (з 13 по нормі до 19 днів по факту ) можна було б очікувати що вартість опалення 1 кв.м виходячи з норми за місяць 27,45 грн/кв.м буде складати
(27,45/31*13)*1,344*1,4615=22,61 грн.кв.м.
(Вартість нормативної кількості тепла на нормативний період опалення) скорегована на температуру та збільшення опалювального періоду.
В той же час в платіжках наведена ціна – 33,05 грн.кв.м. Посилаючись на методику Міністерства на сайті МКП "Чернівцітеплокомуненерго" http://teplo.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=26
наведено роз’яснення МКП «Чернівцітеплокомуненерго» щодо розрахунку плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за жовтень 2016 року (Додається до цього файлу).
Те що Методика є хибна можна довести в простий спосіб. Припустимо що температура в жовтні була нормативна. Коригувань на зміну температури не буде. Це значить що кожен день опалення 1 кв. м коштує
Нижче проведено більш детальний аналіз наведених розрахунків на сайті з використанням скорочень, умовних позначень і фактичних даних з Методики.
Якщо підставити в основну формулу розрахунку значення Кі відповідно до визначень наданих в Методиці , то формула буде виглядати:
Кінцево
П(1кв.м) =1,19016 nфi.
Проста і зрозуміла лінійна залежність. Вартість опалення прямо пропорційна кількості днів опалення nфi починаючи з вартості опалення одного дня яка скорегована на фактичну навколишню температуру- 1,19016 грн/день (По цій формулі вартість опалення 1 кв.м. в жовтні відповідає 22,61 грн/кв.м. як і очікувалось)
Нижче наведені таблиця розрахунку по дням опалення і графіки залежності які підтверджують вищенаведене.
По Методиці якщо опалювати в жовтні лише 1 день то вартість опалення 1 кв.м буде складати 9 коп. при фактичних витратах 1,19 грн. що є повним безглуздям. Аналогічно тому як і за 31 день треба платити 88 грн. при фактичних витратах 37 грн. що також нонсенс.
ЦЮ МЕТОДИКУ СЛІД ТЕРМІНОВО КОРЕГУВАТИ, А САМЕ ВИКИНУТИ БЕЗГЛУЗДИЙ МНОЖНИК і використовувати формулуРоздуми.
Які ж причини появи такого множника. Якщо це помилка, то це свідчить про низьку кваліфікацію міністерських працівників які розробляли цю методику.
А якщо це свідомо. А якщо це корупційна складова.
Для квартири в 50 кв.м. переплата за жовтень складе 50*(33,05-22,61)=522 грн. А якщо таких квартир по Україні близько 7 млн. Тоді в масштабах країни тепломережі нарахують в жовтні незаконних 7000000*500=3,5 млрд.грн.
А в умовах майже тотальних субсидій не населення а саме держава «подарує» теплогенеруючим компаніям 3,5 млрд.грн.
Цікаво який відкат отримав автор Методики, його рецензент, той хто подавав на затвердження і той хто затверджував.
А може бути і політична складова. Штучно збільшити напруженість в суспільстві яка й так зросла внаслідок збільшення цін на паливо.
Арифметика Кабміну і Тепловиків
Ситуація:
Одне яблуко коштує 1 грн. Іван може їсти в день по одному яблуку. В жовтні 31 день. Іван планував їсти 13 днів , а інші постись. З постачальником яблук Федором домовились що він в кінці місяця розрахується. Але Іван мав добрий апетит і їв 19 днів замість 13, а інші таки постився. Питання: скільки повинен заплати Іван за з’їдені яблука?
Думав, думав Іван і вирішив спитати сина сусіда п’ятикласника Миколку. Без проблем сказав Миколка. Дивіться дядьку – складаємо пропорцію
31 день – 31 яблуко
19 днів - x
X=19*31/31=19. Отже з’їли 19 яблук. Одне яблуко коштує 1 грн.
Треба заплатити дядьку Федору за 19 з’їдених яблук 19*1=19 грн.
«Щось дуже просто»- подумав Іван. Все-таки дитина. Міг і помилитись.
Піду до Петра . Він працює в Кабміні. Напевне щось підкаже.
Подивився Петро на розрахунки Миколки.
І каже – «У нас тут є спеціальна методика для таких розрахунків. Так ось - починала дитина рахувати правильно. Але не дорахувала до кінця. Вона не врахувала той факт що ти спочатку планував з’їсти 13 яблук, а з’їв 19 яблук. Отже ти з’їв в 19/13= 1,46 раз більше ніж планував Це слід врахувати.
Відкорегувати на коєфіцієнт зміну намірів.
Розрахунок буде такий.
31 день – 31 яблуко
19 днів - x
X=19*31/31=19.
Ти справді з’їв 19 яблук. Одне яблуко коштує 1 грн.
Але за 19 яблук по ціні 1 грн/яблук але ти повинен заплатити постачальнику Федору
19 ябл * 1грн/ябл *1,46 = 27,74 грн.
Ти не думай що тут помилка. Це просто дуже складно до розуміння але це правильно. У нас всі в Кабміні це підтвердять. Весною в квітні вже до нас приходив один. Так ми йому пояснили і він все заплатив.
Почухав потилицю Іван. Що робити? В магазині можу купити 19 ябл. За 19 грн. а повинен Федору заплатити 27,74 грн. Дурість якась. Ну тоді почекаю. Не буду взагалі плати. Якось буде…
(А трохи пізніше він дізнався що Федір кум Петра).