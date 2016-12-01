В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
22 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” , за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, 28, за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА відбудеться публічне обговорення стану розслідування та притягнення до відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян, вчинених протягом виборчого процесу на місцевих виборах 2015 року.
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В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати

Сьогодні, 10:58 / Коментарів: 0
В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати При незначному відхиленні середньомісячної зовнішньої температури від нормативної в 1,344 раз (з 8,7 град по нормі до 5,5 град по факту) і збільшенні опалювального періоду в 1,4615 раз (з 13 по нормі до 19 днів по факту ) можна було б очікувати що вартість опалення 1 кв.м виходячи з норми за місяць 27,45 грн/кв.м буде складати

(27,45/31*13)*1,344*1,4615=22,61 грн.кв.м.

(Вартість нормативної кількості тепла на нормативний період опалення) скорегована на температуру та збільшення опалювального періоду.

В той же час в платіжках наведена ціна – 33,05 грн.кв.м. Посилаючись на методику Міністерства на сайті МКП "Чернівцітеплокомуненерго" http://teplo.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=26

наведено роз’яснення МКП «Чернівцітеплокомуненерго» щодо розрахунку плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за жовтень 2016 року (Додається до цього файлу).

Те що Методика є хибна можна довести в простий спосіб. Припустимо що температура в жовтні була нормативна. Коригувань на зміну температури не буде. Це значить що кожен день опалення 1 кв. м коштує

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати



Нижче проведено більш детальний аналіз наведених розрахунків на сайті з використанням скорочень, умовних позначень і фактичних даних з Методики.
Якщо підставити в основну формулу розрахунку значення Кі відповідно до визначень наданих в Методиці , то формула буде виглядати:

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати


Кінцево

П(1кв.м) =1,19016 nфi.
Проста і зрозуміла лінійна залежність. Вартість опалення прямо пропорційна кількості днів опалення nфi починаючи з вартості опалення одного дня яка скорегована на фактичну навколишню температуру- 1,19016 грн/день (По цій формулі вартість опалення 1 кв.м. в жовтні відповідає 22,61 грн/кв.м. як і очікувалось)
Нижче наведені таблиця розрахунку по дням опалення і графіки залежності які підтверджують вищенаведене.

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати


По Методиці якщо опалювати в жовтні лише 1 день то вартість опалення 1 кв.м буде складати 9 коп. при фактичних витратах 1,19 грн. що є повним безглуздям. Аналогічно тому як і за 31 день треба платити 88 грн. при фактичних витратах 37 грн. що також нонсенс.
ЦЮ МЕТОДИКУ СЛІД ТЕРМІНОВО КОРЕГУВАТИ, А САМЕ ВИКИНУТИ БЕЗГЛУЗДИЙ МНОЖНИК і використовувати формулу

В жовтні чернівчани отримали платіжки за тепло з аномально високими сумами оплати


Роздуми.

Які ж причини появи такого множника. Якщо це помилка, то це свідчить про низьку кваліфікацію міністерських працівників які розробляли цю методику.

А якщо це свідомо.

А якщо це корупційна складова.

Для квартири в 50 кв.м. переплата за жовтень складе 50*(33,05-22,61)=522 грн. А якщо таких квартир по Україні близько 7 млн. Тоді в масштабах країни тепломережі нарахують в жовтні незаконних 7000000*500=3,5 млрд.грн.

А в умовах майже тотальних субсидій не населення а саме держава «подарує» теплогенеруючим компаніям 3,5 млрд.грн.

Цікаво який відкат отримав автор Методики, його рецензент, той хто подавав на затвердження і той хто затверджував.

А може бути і політична складова. Штучно збільшити напруженість в суспільстві яка й так зросла внаслідок збільшення цін на паливо.

Арифметика Кабміну і Тепловиків

Ситуація:

Одне яблуко коштує 1 грн. Іван може їсти в день по одному яблуку. В жовтні 31 день. Іван планував їсти 13 днів , а інші постись. З постачальником яблук Федором домовились що він в кінці місяця розрахується. Але Іван мав добрий апетит і їв 19 днів замість 13, а інші таки постився. Питання: скільки повинен заплати Іван за з’їдені яблука?

Думав, думав Іван і вирішив спитати сина сусіда п’ятикласника Миколку. Без проблем сказав Миколка. Дивіться дядьку – складаємо пропорцію
31 день – 31 яблуко
19 днів - x
X=19*31/31=19. Отже з’їли 19 яблук. Одне яблуко коштує 1 грн.

Треба заплатити дядьку Федору за 19 з’їдених яблук 19*1=19 грн.

«Щось дуже просто»- подумав Іван. Все-таки дитина. Міг і помилитись.
Піду до Петра . Він працює в Кабміні. Напевне щось підкаже.
Подивився Петро на розрахунки Миколки.

І каже – «У нас тут є спеціальна методика для таких розрахунків. Так ось - починала дитина рахувати правильно. Але не дорахувала до кінця. Вона не врахувала той факт що ти спочатку планував з’їсти 13 яблук, а з’їв 19 яблук. Отже ти з’їв в 19/13= 1,46 раз більше ніж планував Це слід врахувати.
Відкорегувати на коєфіцієнт зміну намірів.

Розрахунок буде такий.
31 день – 31 яблуко
19 днів - x
X=19*31/31=19.
Ти справді з’їв 19 яблук. Одне яблуко коштує 1 грн.

Але за 19 яблук по ціні 1 грн/яблук але ти повинен заплатити постачальнику Федору
19 ябл * 1грн/ябл *1,46 = 27,74 грн.

Ти не думай що тут помилка. Це просто дуже складно до розуміння але це правильно. У нас всі в Кабміні це підтвердять. Весною в квітні вже до нас приходив один. Так ми йому пояснили і він все заплатив.

Почухав потилицю Іван. Що робити? В магазині можу купити 19 ябл. За 19 грн. а повинен Федору заплатити 27,74 грн. Дурість якась. Ну тоді почекаю. Не буду взагалі плати. Якось буде…

(А трохи пізніше він дізнався що Федір кум Петра).

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