Мешканець Тернопільщини намагався незаконно вивезти з України ніж

Близько 3 години дня у пункті пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС під час здійснення митних формальностей у транспортному засобі мешканця сусідньої Тернопільщини виявлено незаявлений, прихований від митного контролю ніж згідно з маркуванням на лезі «SA32», «Columbia JinLing Company», «USA saber» (довжина леза – 182 мм, товщина леза – 4 мм). Попередньо вказаний предмет кваліфіковано як холодну зброю.
За даним фактом співробітниками митниці до слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області направлено Повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст.201 Кримінального кодексу України.