Голова крайового парламенту Буковини відвідав Клішковецьку ОТГ

Клішковецьку об’єднану територіальну громаду Хотинського району відвідав голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян сьогодні, 17 листопада. Посадовець поспілкувався з активом громади та її головою Василем Ченківським, обговорив можливі шляхи вирішення найнагальніших проблем, а також перспективи розвитку територій сіл, що входять до її складу.
Відтак керівник представницької влади Буковини ознайомився з роботою місцевої лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.
«Чернівецька обласна рада буде й надалі підтримувати ініціативи новостворених об’єднаних територіальних громад, спрямовані на розвиток
їх територій та покращення рівня життя людей. Однією з таких ініціатив, зокрема, є створення геріатричного пансіонату на базі місцевої лікарської амбулаторії.
Депутатський корпус також не залишиться осторонь вирішення проблеми відновлення доріг місцевого значення, яка нині постала досить гостро», – наголосив Іван Мунтян під час спілкування з клішківчанами.