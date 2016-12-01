Що, Де, Коли

в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.

в обласній філармонії відбудуться урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства.



В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.

У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.





на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.

Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.