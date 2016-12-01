У Чернівцях встановлено лише 34 будинкових лічильника газу замість запланованих 131

Встановлення загальнобудинкових лічильників газу регламентується Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлення таких лічильників є єдиним реальним способом забезпечення обліку блакитного палива.
Інвестиційною програмою ПАТ «Чернівцігаз» на 2016 рік передбачено встановлення 131 загальнобудинкового лічильника на суму 4,18 мільйона гривень. Про це повідомляє press@cvgas.com.ua.
Згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», до 1 січня 2018 року для всіх споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі, має бути забезпечений приладний облік газу. За розрахунками НКРЕКП, загальна вартість індивідуальних приладів обліку газу, що необхідно встановити, сягає більше 4,6 мільярдів гривень, а термін установки складатиме не менше 10 років. Наразі, через відсутність таких ресурсів, держрегулятором було прийнято рішення про встановлення загальнобудинкових лічильників газу. Адже, наприклад, вартість облаштування 100 квартир багатоповерхового будинку індивідуальними лічильниками газу складає в середньому 250 тисяч гривень, а монтаж 1 будинкового приладу обліку газу обійдеться лише у 50 тисяч гривень.
«Ми вважаємо, що рішення НКРЕКП щодо загальнобудинкових лічильників є виправданим. Адже оснащення житлового фонду приладами обліку відбувається за рахунок тарифу газорозподільних компаній, який є однією зі складових ціни газу. Для встановлення індивідуальних лічильників, регулятор мав би збільшити цей тариф щонайменше втричі, що призвело б до відчутного зростання ціни на газ. Відтак, рішення на користь будинкових лічильників, по суті, дозволило уникнути такого підвищення, а тому не варто спекулювати на цій темі», - зазначає Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.
Інвестиційна програма ПАТ «Чернівцігаз» на 2016 рік передбачає встановлення 131 загальнобудинкового лічильника на суму 4,18 мільйона гривень. Станом на 15 листопада поточного року встановлено 34 таких лічильники.Зокрема, будинковими лічильниками газу оснащено багатоквартирні будинки по вул. Воробкевича, Героїв Майдану, Героїв Сталінграду, Проспект Незалежності, Пилипа Орлика, Полєтаєва, Узбецькій, Хотинській, Комарова, Небесної Сотні, Бережанській, Руській, Білоруській.
Нагадуємо, що відповідно до п. 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494, у разі відмови споживачів від встановлення лічильників газу з ініціативи і за кошти оператора ГРМ (ПАТ «Чернівцігаз»), плата за спожите блакитне паливо буде розраховуватися за граничними, збільшеними вдвічі нормами.Мешканці багатоповерхових будинків, які не бажають оплачувати газ на підставі показань будинкового лічильника, мають право встановити індивідуальний лічильник за власний кошт або звернутися до органів місцевого самоврядування задля встановлення індивідуального лічильника за рахунок коштів місцевого бюджету
(відповідно Постанови КМУ №46 від 27.01.2016 року).