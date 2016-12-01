У Чернівцях встановлено лише 34 будинкових лічильника газу замість запланованих 131

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13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

10:51
17 листопада

Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

10:49
17 листопада

До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

10:46
17 листопада

У Чернівцях підприємства відзвітували про 6,7 мільярдів отриманих доходів

17:24
16 листопада

Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

17:20
16 листопада

Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
16 листопада

Він присвятив себе людям і Україні

17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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17 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

20 листопада
20 листопада
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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У Чернівцях встановлено лише 34 будинкових лічильника газу замість запланованих 131

Сьогодні, 17:44 / Коментарів: 0
Встановлення загальнобудинкових лічильників газу регламентується Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлення таких лічильників є єдиним реальним способом забезпечення обліку блакитного палива.

У Чернівцях встановлено лише 34 будинкових лічильника газу замість запланованих 131


Інвестиційною програмою ПАТ «Чернівцігаз» на 2016 рік передбачено встановлення 131 загальнобудинкового лічильника на суму 4,18 мільйона гривень. Про це повідомляє press@cvgas.com.ua.

Згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», до 1 січня 2018 року для всіх споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі, має бути забезпечений приладний облік газу. За розрахунками НКРЕКП, загальна вартість індивідуальних приладів обліку газу, що необхідно встановити, сягає більше 4,6 мільярдів гривень, а термін установки складатиме не менше 10 років. Наразі, через відсутність таких ресурсів, держрегулятором було прийнято рішення про встановлення загальнобудинкових лічильників газу. Адже, наприклад, вартість облаштування 100 квартир багатоповерхового будинку індивідуальними лічильниками газу складає в середньому 250 тисяч гривень, а монтаж 1 будинкового приладу обліку газу обійдеться лише у 50 тисяч гривень.

«Ми вважаємо, що рішення НКРЕКП щодо загальнобудинкових лічильників є виправданим. Адже оснащення житлового фонду приладами обліку відбувається за рахунок тарифу газорозподільних компаній, який є однією зі складових ціни газу. Для встановлення індивідуальних лічильників, регулятор мав би збільшити цей тариф щонайменше втричі, що призвело б до відчутного зростання ціни на газ. Відтак, рішення на користь будинкових лічильників, по суті, дозволило уникнути такого підвищення, а тому не варто спекулювати на цій темі», - зазначає Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

Інвестиційна програма ПАТ «Чернівцігаз» на 2016 рік передбачає встановлення 131 загальнобудинкового лічильника на суму 4,18 мільйона гривень. Станом на 15 листопада поточного року встановлено 34 таких лічильники.

Зокрема, будинковими лічильниками газу оснащено багатоквартирні будинки по вул. Воробкевича, Героїв Майдану, Героїв Сталінграду, Проспект Незалежності, Пилипа Орлика, Полєтаєва, Узбецькій, Хотинській, Комарова, Небесної Сотні, Бережанській, Руській, Білоруській.

Нагадуємо, що відповідно до п. 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494, у разі відмови споживачів від встановлення лічильників газу з ініціативи і за кошти оператора ГРМ (ПАТ «Чернівцігаз»), плата за спожите блакитне паливо буде розраховуватися за граничними, збільшеними вдвічі нормами.

Мешканці багатоповерхових будинків, які не бажають оплачувати газ на підставі показань будинкового лічильника, мають право встановити індивідуальний лічильник за власний кошт або звернутися до органів місцевого самоврядування задля встановлення індивідуального лічильника за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно Постанови КМУ №46 від 27.01.2016 року).
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