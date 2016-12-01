Микола ПЕРЧ: "Я вірю у велике майбутнє Вашківців"

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Новини
13:19
17 листопада

Обсяг іноземних інвестицій Буковини за 9 місяців 2016 року

12:38
17 листопада

На Буковині проживає майже мільйон людей

12:35
17 листопада

У Чернівцях природний приріст населення становить 11 осіб

12:06
17 листопада

Для участі в тендері – отримайте довідку про відсутність податкових боргів

12:05
17 листопада

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

12:04
17 листопада

Реєстр неприбуткових організацій - в «Електронному кабінеті»

11:31
17 листопада

У Чернівцях відбудуться тренінги "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком",

10:57
17 листопада

Закордонні благодійники передадуть адресну допомогу воїну АТО

10:56
17 листопада

У Чернівцях вийдуть книжки для дітей про Бога, Любов і Красу

10:51
17 листопада

Електронний цифровий підпис – безкоштовний сервіс ДФС

10:49
17 листопада

До нового Реєстру неприбутківців вже внесено 450 організацій Чернівців

10:46
17 листопада

У Чернівцях підприємства відзвітували про 6,7 мільярдів отриманих доходів

17:24
16 листопада

Протиправно забрав чуже – отримав своє по закону

17:20
16 листопада

Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна

14:40
16 листопада

Лісівники продовжують виявляти незаконні рубки

14:01
16 листопада

Прокуратура повернула у державну власність 62 га землі вартістю майже 2,5 млн. грн.

13:59
16 листопада

У підприємців є право на податковий кредит без накладної

13:58
16 листопада

Податковим боржникам вручають податкову вимогу

13:57
16 листопада

Чернівецький бізнес сплатив до Держбюджету 227 мільйонів ПДВ

12:47
16 листопада

У разі загибелі або поранення журналіста буде виплачуватись одноразова допомога

12:44
16 листопада

Продовжено на один рік мораторій на відчуження с/г земель

12:42
16 листопада

Звіт по ЄСВ за новою формою - з 01.12.2016р

12:41
16 листопада

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Чернівецька ОДПІ щиро вітає вас з нагоди професійного свята!

12:37
16 листопада

Він присвятив себе людям і Україні

17:21
15 листопада

Поділ щорічної відпустки на частини - право, а не обов'язок роботодавця

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Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро? Хто переможе на Буковині: Юля чи Петро?Буковина, як і вся Україна, проходить етап парламентських виборів депутатів та голів об`єднаних територіальних громад.
Цього разу об`єднуються 6 громад.
Найбільше їх у Сторожинецькому районі - 3. У Вижницькому - 2 і Глибоцькому - 1.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩО, ЗНОВУ?! ЩО, ЗНОВУ?!Наближається чергова річниця Революції Гідності, а в Україні знову лунають заклики виходити на Майдан. Кількість налаштованих на протест зростає на очах. Люди отримують платіжки за опалення, де їм нараховані неймовірно високі ціни за 19 днів жовтня. Комусь належить сплатити більше, ніж заробив за місяць. Звичайно, це викликає спротив. До того ж, почалися акції протесту вкладників банків, які не отримали компенсацій після банкрутства тих фінансових установ. Такі удари по власному життєвому рівню особливо вразили людей після того, як вони дізналися з електронних декларацій депутатів, державних чиновників, суддів та прокурорів про їхні захмарні статки. І це суттєво підсилило збурення в суспільстві.
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Що, Де, Коли
17 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та керівника МКП «Реклама» Тараса Унгуряна з питань функціонування ринку зовнішньої реклами у Чернівцях.
18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
18 листопада о 16.00
У сесійній залі міської ради відбудеться зустріч депутатів Чернівецької міської ради та Чорнівської сільської ради з приводу об’єднання Чернівців та Чорнівки в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

20 листопада
20 листопада
21 листопада о 12.00
на Центральному Майдані м. Чернівці біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться Віче з нагоди 3-ї річниці початку Революції Гідності.
Запрошуються учасники Революції Гідності, представники українських релігійних громад, студентської молоді та інтелігенції, громадсько-політичних організацій, владних інституцій, усі небайдужі мешканці краю.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Микола ПЕРЧ: "Я вірю у велике майбутнє Вашківців"

Сьогодні, 15:25 / Коментарів: 0
Раніше місто Вашківці було районним центром. До нього входили навколишні села не тільки Вижницького, а й Кіцманського та Сторожинецького районів.
Хоча це містечко невелике, але відоме воно на весь світ.

Славетна «Черемшина» вашківських авторів Миколи Юрійчука та Василя Михайлюка уже десятиліттями лунає в усіх куточках земної кулі. У далекій Канаді представником англійської королеви був виходець з Вашківців генерал-губернатор Роман Гнатишин. Він ніколи не цурався свого коріння. У 90-ті роки минулого століття славетний вашківчанин ступив на батьківську землю, зайшов до рідної хати. Його брат Іван Гнатишин в Україні також видатний дипломат. Він займав високі посади у МЗС, був послом України в Словенії та Молдові.

Колись про Вашківці писав Іван Бажанський, у віршах це місто славила Зиновія Канюк.

А ще славиться маленьке місто такими великими людьми, як Георгій Гарас, художник, котрий зумів зробити орнаменти найкращих у світі українських вишивок. У Вашківцях жили батьки талановитої української співачки Тіни Кароль.

Та що ж говорити про Вашківці тих часів, коли вони й нині прославляють Україну на весь світ. Вашківецька «Переберія» стала туристичним брендом Буковини. А до Анниної гори йдуть паломники з Європи й Америки.

Микола ПЕРЧ: "Я вірю у велике майбутнє Вашківців"


Уже друге скликання містом керує порядний ґазда Микола Перч. За цей час він не нажив собі великих статків, не настарав мільйонів доларів у панчохи. Але зумів у місті й дороги трохи полагодити, і господарку зберегти. До Вашківців його душа лежить. Бо тут народився сам і його батьки. Звідси пішов на навчання до Львівського торгово-економічного інституту. Тут працював. Люди знають його, він знає людей. Один одному довіряють. Інакше Перча не обирали б тричі міським депутатом і двічі міським головою.

Знають і шанують голову не тільки за ґаздівський хист, а й за поведінку в місті, за приклад, який показує іншим. Він - добрий сім’янин. Разом з дружиною Марією Володимирівною виховує трьох синів.

Недавно міський голова зумів переконати свого земляка і одного з найкращих будівельників України Василя Каглянчука, аби він для рідного міста спорудив 25-квартирний будинок. І Каглянчук погодився. Незабаром цей будинок буде зведений у Вашківцях.

Микола Перч ще задовго до об’єднання громад виступив із пропозицією, аби до Вашківців приєдналися не тільки навколишні села, а й Чортория, Брусниця, Верхні та Нижні Станівці, Зеленів Кіцманського району. Він навіть зумів провести громадські слухання з цих питань. І направив листи до сільських громад цих сіл з пропозицією об’єднання.

На жаль, більше року тому до його пропозицій не прислухалися. А тепер працюють наввипередки. Щоправда, разом з Вашківцями вирішили жити навколишні села Вижницького району. Кіцманський район думає поки що.

Микола Перч вважає, що у цих умовах тільки разом можна буде розвивати місто і навколишні села. Його добрі наміри підтримують видатні вашківчани. Це й Надзвичайний і Повноважний посол України у Молдові Іван Гнатишин, депутат обласної ради Іван Шевчук, заслужений будівельник України Василь Каглянчук та тисячі вашківчан, карапчівців, замостянців, валівчан і бабівчан.

Разом, однією громадою вони зможуть подолати труднощі та виклики, які перед Україною ставить нинішній час.

Василь МУДРИЙ
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