Микола ПЕРЧ: "Я вірю у велике майбутнє Вашківців"

Раніше місто Вашківці було районним центром. До нього входили навколишні села не тільки Вижницького, а й Кіцманського та Сторожинецького районів.Хоча це містечко невелике, але відоме воно на весь світ.Славетна «Черемшина» вашківських авторів Миколи Юрійчука та Василя Михайлюка уже десятиліттями лунає в усіх куточках земної кулі. У далекій Канаді представником англійської королеви був виходець з Вашківців генерал-губернатор Роман Гнатишин. Він ніколи не цурався свого коріння. У 90-ті роки минулого століття славетний вашківчанин ступив на батьківську землю, зайшов до рідної хати. Його брат Іван Гнатишин в Україні також видатний дипломат. Він займав високі посади у МЗС, був послом України в Словенії та Молдові.Колись про Вашківці писав Іван Бажанський, у віршах це місто славила Зиновія Канюк.А ще славиться маленьке місто такими великими людьми, як Георгій Гарас, художник, котрий зумів зробити орнаменти найкращих у світі українських вишивок. У Вашківцях жили батьки талановитої української співачки Тіни Кароль.Та що ж говорити про Вашківці тих часів, коли вони й нині прославляють Україну на весь світ. Вашківецька «Переберія» стала туристичним брендом Буковини. А до Анниної гори йдуть паломники з Європи й Америки.Уже друге скликання містом керує порядний ґазда Микола Перч. За цей час він не нажив собі великих статків, не настарав мільйонів доларів у панчохи. Але зумів у місті й дороги трохи полагодити, і господарку зберегти. До Вашківців його душа лежить. Бо тут народився сам і його батьки. Звідси пішов на навчання до Львівського торгово-економічного інституту. Тут працював. Люди знають його, він знає людей. Один одному довіряють. Інакше Перча не обирали б тричі міським депутатом і двічі міським головою.Знають і шанують голову не тільки за ґаздівський хист, а й за поведінку в місті, за приклад, який показує іншим. Він - добрий сім’янин. Разом з дружиною Марією Володимирівною виховує трьох синів.Недавно міський голова зумів переконати свого земляка і одного з найкращих будівельників України Василя Каглянчука, аби він для рідного міста спорудив 25-квартирний будинок. І Каглянчук погодився. Незабаром цей будинок буде зведений у Вашківцях.Микола Перч ще задовго до об’єднання громад виступив із пропозицією, аби до Вашківців приєдналися не тільки навколишні села, а й Чортория, Брусниця, Верхні та Нижні Станівці, Зеленів Кіцманського району. Він навіть зумів провести громадські слухання з цих питань. І направив листи до сільських громад цих сіл з пропозицією об’єднання.На жаль, більше року тому до його пропозицій не прислухалися. А тепер працюють наввипередки. Щоправда, разом з Вашківцями вирішили жити навколишні села Вижницького району. Кіцманський район думає поки що.Микола Перч вважає, що у цих умовах тільки разом можна буде розвивати місто і навколишні села. Його добрі наміри підтримують видатні вашківчани. Це й Надзвичайний і Повноважний посол України у Молдові Іван Гнатишин, депутат обласної ради Іван Шевчук, заслужений будівельник України Василь Каглянчук та тисячі вашківчан, карапчівців, замостянців, валівчан і бабівчан.Разом, однією громадою вони зможуть подолати труднощі та виклики, які перед Україною ставить нинішній час.Василь МУДРИЙ