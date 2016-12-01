Католицьке Різдво пропонують зробити в Україні вихідним

В Україні можуть запровадити ще один додатковий вихідний – 25 грудня – у зв’язку зі святкуванням католиками Різдва Христового. З цією ініціативою до Верховної Ради звернулася група народних депутатів, пише Tvoemisto.tv.
«Будемо обговорювати це питання. Гадаю, ініціатива повинна пройти легко. Бо так чи інакше, а у світі на латинське Різдво, 25 грудня, мають вихідний день. Це питання культурної традиції, певного маневру, приєднання до єдиного світового християнського календаря. Подання законопроекту – спроба поступово і м’яко діяти в очевидному напрямку, не викликаючи галасу й спекуляцій», – повідомила народний депутат від «Самопомочі» Ірина Подоляк.
За її словами, найближчим часом законопроект зареєструють в Апараті Верховної Ради, однак складно сказати, коли парламент зможе його розглянути.
Варто зауважити, що у поданому законопроекті пропонується зберегти також офіційний вихідний день 7 січня, коли Різдво відзначають християни Східного обряду.
Нагадаємо, що українські православні і греко-католики традиційно відзначають Різдво 7 січня. Тим часом багато релігієзнавців і частина церковних діячів не відкидають можливості поступового переходу до святкування Різдва 25 грудня, разом з усім християнським світом.
Нагадаємо, уряд офіційно визначив графік вихідних днів на січень 2017 року. Таким чином, на новорічні та різдвяні свята разом із суботами і неділями українці відпочиватимуть 11 днів.