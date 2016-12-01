Відтепер християни святкуватимуть Великдень в один день

Папа Римський Франциск погодився з пропозицією коптського патріарха Олександрійського Феодора II уніфікувати дату Великодня. Про це інформує vgolos.
Відтак Церкви по всьому світу відзначатимуть Воскресіння Христове в один день. Пропозицію підтримали патріарх Антіохії і всього Сходу Ігнатій Єфрем II й архієпископ Константинополя і Вселенський патріарх Варфоломій I. Патріарх Феодор ІІ запропонував святкувати Великдень у другу неділю квітня.
Як відомо, з часів Нікейського собору 325 року дата святкування Великдня постійно змінюється.